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Поздравления с Новым годом 2022 в стихах

31.12.2021

Новый 2022 год уже приближается! Успейте поздравить своих любимых и близких самыми красивыми поздравлениями в стихах. Благодаря нашей подборке поздравлений с Новым годом вы сможете оригинально поздравить своих родных!

Все о праздновании Нового года и Рождества

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Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

***

Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.

Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.

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Пожелать хочу вам счастья

В этот праздник, в Новый год,

Горы денег, море страсти

И любви круговорот.

Пусть друзья не огорчают,

А коллеги берегут.

Пусть родные вам подарят

Доброту, тепло, уют.

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С Новым годом поздравляю!

Счастья вам, удач желаю.

В кошельках пусть будет густо,

А в сердцах не будет пусто.

Старый год пускай уйдет,

Всё плохое заберет.

Ну а новый год придет

И вам радость принесет!

поздравления на новый год в стихах

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***

Итак, друг милый, с Новым годом!

Он на пороге вон… Встречай!

Хотим иль нет его прихода,

А он придет! И не на чай,

С кем ни встречал бы год грядущий,

Ты чокнись мысленно со мной

И выпей эту чарку молча…
За тихий праздник наш с тобой.
***
Когда стрелки в 12 сойдутся,
Новый год повстречает Земля,
Разреши мне тепло улыбнуться,
С Новым годом поздравить Тебя!
***
Пусть в преддверии Нового года
Новой радостью светятся дни.
И в глазах, словно в пору восхода,
Заревые сияют огни.
Чтоб вовек не грустилось напрасно
И душевно дружилось с людьми
Пусть он будет счастливым и ясным,
И нам всем улыбается мир!
***
Желаем Вам на Новый год всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед и Вам, и Вашим детям.
Пусть радость в будущем году Вам будет чудным
даром,
А слезы, скуку и беду оставьте лучше в старом.
поздравления на новый год в стихах
***
С Новым годом, праздником зимы
Поздравляю Вас от всей души!
Пускай счастливым будет этот год,
Пускай не будет ни забот и ни хлопот.
Пускай он будет сном нежданным,
Пускай он будет другом званным.
И этот год Вам принесет
Чудесный сок и славный мед.
***
Пусть славным, милым будет год!
Всего пусть в меру принесет,
Пусть в меру радость, в меру грусть…
Мороз и зной, пусть тоже в меру!
И только счастье будет пусть,
Всегда бессменным и безмерным!

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