Балык в домашних условиях: рецепт на Новый год

Вкусный и полезный балык из рыбы, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным дополнением праздничного меню на Новый год 2022. Несмотря на то, что для достижения нужной кондиции солено-вяленым рыбе и мясу требуется время, рецепт этой закуски достаточно прост. Как приготовить рыбный балык дома? И как рекомендует готовить толстолобик победительница домашнего похудения «Зважені та щасливі»-6 Алена Александрова — читайте в материале.

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Для приготовления балыка подходит крупная и достаточно жирная рыба. Например, это может быть лосось, карп или сазан. Опытные рыбаки рекомендуют делать нежный деликатес из толстолобика: эта рыба обладает прекрасными вкусовыми качествами, хорошо просаливается и не пересыхает в процессе вяления.

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Рецепт балыка из толстолобика в домашних условиях

Ингредиенты:

1, 5 кг толстолобика

3 ст. л. сахара

1 ст. л. кориандра

1 ч. л. перца душистого

1 ч. л. перца горошком

2 лавровых листа

2 ст. л. куркумы

225 г соли

Способ приготовления:

Смешать сахар, кориандр, перец, куркуму, лавровый лист и соль. Рыбу почистить и разрезать вдоль. Внутренности и позвоночник извлечь. Обе части обильно посыпать смесью для засолки. Для удобства можно разрезать каждый кусок еще пополам. Выложить толстолобика в специях в глубокую миску и накрыть гнетом. Убрать в холод на 5 дней. По истечению времени лишнюю жидкость слить. Рыбу промыть, залить холодной кипяченой водой и убрать в холод еще на 6 ч. Затем кусочки толстолобика подсушить в течение 2 дней. Готовый балык должен хорошо резаться и не быть слишком сухим.

Хранить рыбный балык в холодильнике можно до месяца. Приятного аппетита!

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Алена Александрова отметила, что в толстолобике мало калорий, а значит, и набрать лишний вес просто невозможно. Диетологи рекомендуют употреблять эту рыбу, т. к. в ней содержится много полезных элементов: аминокислоты, кислоты группы омега-3, омега-6. Главным секретом фирменного рецепта толстолобика от девушки является способ приготовления этой рыбы. Если вы строго взялись за свой рацион питания и уж очень боитесь набрать лишний вес после праздников, — отдайте предпочтение запеканию.

«Беру почищенную рыбку и разделяю на порционные кусочки небольшого размера. Мариную примерно два часика в лимонном соке и соевом соусе. Далее хорошо натираю специями. И все, больше ничего не надо! Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут», — отметила Алена.

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