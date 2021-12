Балик в домашніх умовах: рецепт на Новий рік

Смачний і корисний балик з риби, приготовлений в домашніх умовах, стане прекрасним доповненням святкового меню на Новий рік 2022. Незважаючи на те, що для досягнення потрібної кондиції солоно-в’яленим рибі та м’ясу потрібен час, рецепт цієї закуски доволі простий. Як приготувати рибний балик вдома? І як рекомендує готувати товстолобика переможниця домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-6 Альона Александрова — читайте в матеріалі.

Для приготування балику найкраще підходить велика і досить жирна риба. Наприклад, це може бути лосось, короп або сазан. Досвідчені рибалки рекомендують робити ніжний делікатес з товстолобика: ця риба має чудові смакові якості, добре просолюється і не пересихає в процесі в’ялення.

Складові:

Спосіб приготування:

Зберігати рибний балик в холодильнику можна до місяця. Смачного!

Альона Александрова зазначила, що в товстолобика мало калорій, а значить, і набрати зайву вагу просто неможливо. Дієтологи рекомендують вживати цю рибу, тому що в ній міститься багато корисних елементів: амінокислоти, кислоти групи омега-3, омега-6. Головним секретом фірмового рецепта товстолобика від дівчини є спосіб приготування цієї риби. Якщо ви строго взялися за свій раціон харчування і боїтеся набрати зайву вагу після свят, — віддайте перевагу запіканню.

