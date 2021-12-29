С наступлением зимы всегда хочется чувствовать комфорт, но в то же время выглядеть стильно. Кроме того, это прекрасная пора для экспериментов. Что же будет модно в этом сезоне? В нашем материале мы подготовили для вас самые трендовые идеи одежды на зиму 2022.

Зима 2022 года порадует модниц не только теплыми и уютными, но и яркими вещами. В этом сезоне актуальными остаются вязанные изделия, пуховики и плиссированные юбки. Кроме того, любительницы блестящих нарядов смогут быть в тренде не только в Новый год, но и на протяжении всей зимы.

Представляем вам восемь самых важных модных тенденций зимы 2022 года.

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Стиль 2000-х

Пуховики и стеганые вещи

Необработанный деним

Клетка

Вязаные вещи

Костюм с юбкой

Плиссированные юбки и платья

Блестящие вещи

Источник фото: pinterest.com

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