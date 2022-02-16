З настанням зими завжди хочеться відчувати комфорт, але водночас мати стильний вигляд. Крім того, це чудова пора для експериментів. Що ж буде модно цього сезону? У нашому матеріалі ми підготували для вас найтрендовіші ідеї одягу на зиму 2022 року.

Зима 2022 року порадує модниць не лише теплими й затишними, а й яскравими речами. Цього сезону актуальними залишаються в’язані вироби, пуховики та плісировані спідниці. Крім того, прихильниці блискучих нарядів зможуть бути в тренді не тільки в Новий рік, а й протягом усієї зими.

Представляємо вам вісім найважливіших модних тенденцій зими 2022 року.

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Стиль 2000-х

Пуховики і стьобані речі

Необроблений денім

Клітинка

В’язані речі

Костюм зі спідницею

Плісировані спідниці та сукні

Блискучі речі

Джерело фото: pinterest.com

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