Гороскоп на 27 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Кому придется решать кучу проблем, а кто может превзойти самого себя? Узнайте в гороскопе на 27 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам придется решить множество финансовых вопросов, захочется увеличить свои доходы. На любой подвиг, связанный с деньгами, у огненной стихии хватит смелости и решимости, что очень вам поможет.

Телец

Тельцы будут противоречивы и несговорчивы. Планы могут легко сорваться из-за вашего нежелания идти на компромисс и уступки. Вам стоит этому поучиться.

Близнецы

В субботу Близнецов будет раздражать любая мелочь. Благодаря подарку судьбы вы будете спокойно высказывать свое недовольство окружающим в лицо. А хорошо ли это?

Рак

Ракам нужно просто немного проявить терпимость и спокойствие, но все ваше нутро будет отводить вас от этого. Лучше не обращать внимания на злость окружающих, попробуйте взглянуть на это под другим углом.

Лев

Львы превзойдут самих себя, особенно, если это будет касаться общего распорядка. Звезды советуют огненной стихии позаботиться о своем здоровье и безопасности, это сейчас очень важно.

Дева

У Дев будет желание защитить близких людей от нападок неприятелей. Возможно, вы увидите несправедливую ситуацию и захотите помочь, не стоит игнорировать свою интуицию.

Весы

Весы будут бороться за место на почетной доске или за элементарное спасибо. Если кто-то будет противостоять воздушной стихии, то целым и невредимым он точно не уйдет.

Скорпион

Скорпионы будут бросаться из крайности в крайность. Вам захочется понять, чего конкретно от вас ждут, но не все будут знать ответ на этот вопрос.

Стрелец

Стрельцам лучше не высказывать свое мнение людям в лицо, даже если вы очень в нем уверены. Огненная стихия может испортить драгоценные взаимоотношения, которые вы налаживали годами.

Козерог

Козерогам лучше самоустраниться в тех случаях, когда необходимо будет решить чью-то проблему. Впрочем, этим вы и занимаетесь в последнее время, вам стоит поменять отношение к близким людям.

Водолей

Водолеи будут не в духе, вы поймете, что сдерживать все в себе — плохая затея. Но не стоит бежать и скандалить на пустом месте, лучше убедиться, что ваша претензия еще актуальна.

Рыбы

Рыбы рискуют быть раскритикованы, как по рабочим моментам, так и в личной жизни. Вы должны решить все проблемы, чтобы не увеличить их сразу в несколько раз.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2021 год от Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.