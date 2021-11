Гороскоп на 27 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Кому доведеться вирішувати купу проблем, а хто може перевершити самого себе? Дізнайтесь у гороскопі на 27 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овнам доведеться вирішити багато фінансових питань, ви захочете збільшити свої доходи. На будь-який подвиг, пов’язаний з грошима, у вогняної стихії вистачить сміливості та рішучості, що вам дуже допоможе.

Тельці будуть суперечливі та незговірливі. Плани можуть легко зірватися через ваше небажання йти на компроміс та поступки. Вам варто цього повчитися.

Завтра Близнюків дратуватиме будь-яка дрібниця. Завдяки подарунку долі ви спокійно висловлюватимете своє невдоволення іншим в обличчя. А чи добре це?

Ракам треба просто трохи виявити терпимість і спокій, але все ваше нутро буде відводити вас від цього. Краще не звертати уваги на агресивність оточення, спробуйте поглянути на це під іншим кутом.

Леви перевершать самих себе, особливо якщо це стосуватиметься загального розпорядку. Зірки радять подбати про своє здоров’я та безпеку, це зараз дуже важливо.

Діви прагнутимуть захистити близьких людей від нападів ворогів. Можливо, ви побачите несправедливу ситуацію і захоче допомогти, не варто ігнорувати свою інтуїцію.

Терези боротимуться за місце на почесній дошці або за елементарне спасибі. Якщо хтось протистоятиме повітряній стихії, то цілим і неушкодженим він точно не піде.

Скорпіони кидатимуться з крайнощів у крайнощі. Вам захочеться зрозуміти, чого саме від вас чекають, але не всі знатимуть відповідь на це питання.

Стрільцям краще не висловлювати своєї думки людям у вічі, навіть якщо ви дуже впевнені в ній. Ви можете зіпсувати дорогоцінні взаємини, які налагоджували роками.

Козерогам краще самоусунутись у тих випадках, коли треба буде вирішити чиюсь проблему. Втім, ви тільки цим і займаєтесь останнім часом, вам варто змінити ставлення до близьких людей.

Водолії будуть не в дусі, ви зрозумієте, що стримувати все в собі — погана затія. Але не треба бігти і скандалити на порожньому місці, краще переконатися, що ваша претензія ще актуальна.

Риби ризикують бути розкритикованими як у робочих моментах, так і в особистому житті. Вам треба вирішити всі проблеми, щоб не збільшити їх одразу в кілька разів.

