Гороскоп на 28 сентября 2021 года подскажет, чего стоит опасаться во вторник. Кому нужно поберечь нервы, а кому можно рисковать? Читайте гороскоп на 28 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

У Овнов возможны внезапные перепады настроения. Постарайтесь включить контроль над эмоциями. Иначе есть риск запутаться в собственных чувствах, а также оказаться в долгах. Воспользуйтесь своей прагматичностью и сбавьте обороты во избежание непонятных ситуаций.

Телец

Непростой, опасный день у Тельцов. Вы можете попасть в зависимость от людей, которые подведут вас к противозаконным действиям. Велика вероятность получения травм нижних конечностей, будьте внимательны и осторожны! Возможно, именно сегодня вам придется принять решение, последствия которого отразятся на вашем будущем.

Близнецы

Многие из Близнецов захотят во что бы то ни стало максимально добиться своей цели! Даже если это будет стоить больших энергетических затрат. Однако не стоит так сильно упираться и испытывать судьбу. Велика вероятность того, что, получив желаемое, вы быстро утратите к нему интерес.

Рак

Этот вторник может приблизить Раков к мечте о безбедной старости. Вы можете уже сейчас начать получать удовольствие от комфорта, ваши финансовые источники позволят это осуществить. Однако следует помнить, что деньги не должны становиться самоцелью, они лишь средство для достойного существования.

Лев

Тот день, когда Львам хочется дать своим друзьям ценный жизненный совет, но они не очень спешат к нему прислушиваться. Не лучшее время для крупных приобретений. В любовных отношениях вместо спокойной реки бушует вулкан.

Дева

Не самый благоприятный период у Дев для того, чтобы отправиться в путешествие. Вместо желанного отдыха могут прийти неприятные последствия. Выберите для себя более привычный вид отдыха, нежели поездки куда-либо. Если же вы находитесь на работе, выбирайте себе задачи по душе, тогда и дело будет сделано отлично, и вы останетесь удовлетворены.

Весы

Вероятно, Весам придется принимать гостей. Многие из вас будут больше уделять времени семье, саморазвитию и духовной стороне жизни. Для создания благоприятной атмосферы в доме хорошо будет организовать небольшой праздник. Отличное время для того, чтобы поучаствовать в благотворительности.

Скорпион

Подходящий день для новых начинаний и планирования у Скорпионов. Вы будете максимально сосредоточены на делах, которые вскоре начнутся. Пользуясь своим накопленным опытом и знаниями, вы сможете получить удовольствие от предвкушения, обсуждения дальнейших действий, определения собственной роли в команде.

Стрелец

Во вторник Стрельцы могут быть излишне самоуверенными и вспыльчивыми. По этой причине возможно совершение ряда ошибок. Поддержка родных окажется как нельзя кстати. Прежде чем принимать какие-то решения, все хорошо взвесьте, не совершайте необдуманных поступков и не ввязывайтесь в интриги.

Козерог

Козерогам грозит расстройство пищеварения, связанное как с употреблением жирной пищи, так и с эмоциональными волнениями. Не лучшее время для участия в активной общественной деятельности. Не расходуйте деньги понапрасну, уже вскоре вы будете жалеть о растратах.

Водолей

Водолеев, возможно, накроет новое прекрасное чувство под названием любовь! Вполне вероятно, что вашим избранником может стать кто-то, кто часто бывает рядом — сосед по дому или же коллега. Новое чувство подарит вам вдохновение на новые свершения и положительно отразится на вас как личности.

Рыбы

Недостаток ярких эмоций и волнений может привести Рыб к принятию неожиданных решений. Возможна романтическая встреча. Если тянет на риск — то самое время для этого! С его помощью можно сейчас добиться успеха!

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