Гороскоп на 28 вересня 2021 року підкаже, чого варто побоюватися у вівторок. Кому потрібно поберегти нерви, а кому саме час ризикувати? Читайте гороскоп на 28 вересня від екстрасенсів СТБ.

В Овнів можливі раптові перепади настрою. Постарайтеся ввімкнути контроль над емоціями. Інакше є ризик заплутатися у власних почуттях, а також опинитися в боргах. Скористайтеся своєю прагматичністю і скиньте оберти, щоб уникнути незрозумілих ситуацій.

Непростий, небезпечний день у Тельців. Ви можете потрапити в залежність від людей, які підштовхнуть вас до протизаконних дій. Велика ймовірність отримання травм нижніх кінцівок, будьте уважні та обережні! Можливо, саме сьогодні вам доведеться ухвалити рішення, наслідки якого позначаться на вашому майбутньому.

Багато Близнюків захочуть за всяку ціну максимально домогтися своєї мети! Навіть якщо це потягне великі енергетичні витрати. Однак не варто так сильно впиратися і випробовувати долю. Велика ймовірність того, що, отримавши бажане, ви швидко втратите до нього інтерес.

Цей день може наблизити Раків до мрії про безбідну старість. Ви можете вже зараз почати отримувати задоволення від комфорту, ваші фінансові джерела дадуть змогу це здійснити. Однак треба пам’ятати, що гроші не повинні ставати самоціллю, вони лише засіб для гідного існування.

Той день, коли Левам хочеться дати своїм друзям цінну життєву пораду, однак вони не дуже поспішають до неї прислухатися. Не найкращий час для великих придбань. У любовних стосунках замість спокійної річки бушує вулкан.

Не найсприятливіший період у Дів для того, щоб вирушити в подорож. Замість бажаного відпочинку можуть настати неприємні наслідки. Виберіть для себе більш звичний вид відпочинку, ніж поїздки куди-небудь. Якщо ж ви перебуваєте на роботі, вибирайте собі завдання до душі, тоді і справа буде зроблена відмінно, і ви залишитеся задоволені.

Імовірно, Терезам доведеться приймати гостей. Багато з вас будуть більше приділяти часу сім’ї, саморозвитку і духовному боку життя. Для створення сприятливої ​​атмосфери вдома добре буде організувати невелике свято. Відмінний час для того, щоб взяти участь у благодійності.

Вдалий день для нових починань та планування у Скорпіонів. Ви будете максимально зосереджені на справах, які незабаром розпочнуться. Користуючись своїм накопиченим досвідом і знаннями, ви зможете отримати задоволення від передчуття, обговорення подальших дій, визначення власної ролі в команді.

У вівторок Стрільці можуть бути надміру самовпевненими і запальними. З цієї причини можливе скоєння низки помилок. Підтримка рідних виявиться дуже доречною. Перш ніж ухвалювати якісь рішення, все добре зважте, не робіть необдуманих вчинків і не вдавайтеся в інтриги.

Козерогам загрожує розлад травлення, пов’язаний як із вживанням жирної їжі, так і з емоційними заворушеннями. Не найкращий час для участі в активній громадській діяльності. Не витрачайте гроші даремно, уже незабаром ви будете шкодувати про розтрати.

Водоліїв, можливо, накриє нове прекрасне почуття під назвою кохання! Цілком імовірно, що вашим обранцем може стати хтось, хто часто буває поруч, ― сусід по будинку або ж колега. Нове почуття подарує вам натхнення на нові звершення і позитивно позначиться на вас як особистості.

Брак яскравих емоцій і хвилювань може привести Риб до ухвалення несподіваних рішень. Можлива романтична зустріч. Якщо тягне на ризик ― то саме час для цього! За його допомогою можна зараз домогтися успіху!

