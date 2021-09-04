Гороскоп на 5 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 5 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Не будьте излишне категоричны, иначе можете испортить отношения с родственниками и коллегами. Следите за своими словами при общении и не предъявляйте завышенные требования к оппонентам. И помните, что добрым словом и улыбкой куда проще открыть любую дверь.

Телец

Ваше настроение будет быстро меняться, что создаст сложности и для вас, и для окружающих. К тому же из-за этого вы можете оказаться неспособны правильно оценить ситуацию. В результате рискуете завалить намеченные планы и оказаться в центре конфликта.

Близнецы

Весь день вы будете чувствовать упадок сил, что может даже спровоцировать обострение каких-то хронических заболеваний. А поскольку запасов жизненной энергии практически не будет, то велика вероятность того, что вы окажетесь в больнице.

Рак

Воздержитесь от любых рискованных дел. Даже мероприятия с минимальным риском грозят обернуться для вас серьезными финансовыми потерями. Тщательно все проанализируйте и будьте готовыми к глобальным переменам.

Лев

Будьте предельно осторожны при заведении новых знакомств. Вы можете сблизиться с людьми, преследующими меркантильные интересы и не соответствующими вашему первоначальному впечатлению. Не делитесь ни с кем своими секретами и не вступайте в конфликт с близкими.

Дева

Возможно какое-то продвижение в решении жилищного вопроса. Во избежание конфликтов и разногласий подходите взвешенно к принятию решений и не торопитесь с ними. При постепенном и пошаговом продвижении к цели вы разрешите ситуацию без шума и пыли.

Весы

Вы будете очень чувствительны, что будет притягивать к вам представителей противоположного пола. Воспользуйтесь этим, чтобы отточить свое обаяние и умение поддержать разговор.

Скорпион

Чтобы достичь целей, вам в любом случае придется потрудиться. Но благодаря хорошо развитой интуиции вы обойдете все препятствия и достигнете намеченных горизонтов.

Стрелец

Вы окажетесь в центре внимания. Но не обольщайтесь — причина этого заключается в сплетнях и слухах. Активизируются ваши недоброжелатели, которым не дают покоя ваши достижения. А поскольку они будут стараться вывести вас из себя, правильнее всего игнорировать их нападки.

Козерог

В вас пробудится повеса, весельчак и гуляка. Вам захочется посорить деньгами, чтобы произвести впечатление на окружающих. Но учтите, что так вы рискуете израсходовать все сбережения.

Водолей

Звезды сулят вам встречу с приятным человеком. Не упускайте такой шанс, откройтесь этому человеку и впустите его в свою жизнь, и тогда у вас появится настоящий, преданный друг. А если это будет особа противоположного пола — то и любимый человек.

Рыбы

Вы будете поглощены своими заботами, переживаниями и проблемами. При этом вам может показаться, что весь мир настроен против вас. Астрологи предупреждают, что это далеко не так. Лучше проявите внимание к своим близким — они поддержат и успокоят.

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