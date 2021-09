Гороскоп на 5 вересня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 5 вересня від екстрасенсів СТБ.

Не будьте надмірно категоричні, інакше можете зіпсувати взаємини з родичами і колегами. Стежте за своїми словами при спілкуванні і не пред’являйте завищених вимог до опонентів. І пам’ятайте, що добрим словом і усмішкою значно простіше відкрити будь-які двері.

Ваш настрій буде швидко змінюватися, що створить складнощі і для вас, і для оточення. До того ж через це ви будете неспроможні правильно оцінювати ситуацію. В результаті ризикуєте завалити намічені плани і опинитися в центрі конфлікту.

Весь день ви відчуватимете занепад сил, що може навіть спровокувати загострення якихось хронічних захворювань. А оскільки запасів життєвої енергії практично не буде, то велика ймовірність того, що ви опинитеся в лікарні.

Утримайтеся від будь-яких ризикованих справ. Навіть заходи з мінімальним ризиком загрожують обернутися для вас серйозними фінансовими втратами. Ретельно все проаналізуйте і будьте готовими до глобальних змін.

Будьте дуже обережні під час нових знайомств. Ви можете зблизитися з людьми, що переслідують меркантильні інтереси і не відповідають вашому початковому враженню. Не діліться ні з ким своїми секретами і не вступайте в конфлікт з близькими.

Можливе якесь просування у вирішенні житлового питання. Щоб уникнути конфліктів і розбіжностей, підходьте виважено до ухвалення рішень і не поспішайте з ними. Просуваючись до мети поступово, ви вирішите ситуацію без шуму і пилу.

Ви будете дуже чутливі, що притягуватиме до вас представників протилежної статі. Скористайтеся цим, щоб відточити свою чарівність і вміння підтримати розмову.

Щоб досягти цілей, вам у кожному разі доведеться потрудитися. Та завдяки добре розвиненій інтуїції ви обійдете всі перешкоди і досягнете намічених горизонтів.

Ви опинитеся в центрі уваги. Але не тіштеся ― причина цього полягає в плітках і чутках. Активізуються ваші недоброзичливці, яким не дають спокою ваші досягнення. А оскільки вони намагатимуться вивести вас із себе, краще за все ігнорувати їхні нападки.

В вас прокинеться гульвіса, веселун і гуляка. Вам захочеться посмітити грошима, щоб справити враження на оточення. Та врахуйте, що так ви ризикуєте витратити всі заощадження.

Зірки обіцяють вам зустріч із приємною людиною. Не проґавте такий шанс, відкрийтесь цій людині і впустіть її у своє життя, і тоді у вас з’явиться справжній, відданий друг. А якщо це буде особа протилежної статі ― то і кохана людина.

Ви будете поглинені своїми турботами, переживаннями і проблемами. При цьому може здатися, що весь світ налаштований проти вас. Астрологи попереджають, що це далеко не так. Краще проявіть увагу до своїх близьких ― вони підтримають і заспокоять.

