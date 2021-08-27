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Что нельзя делать на Ореховый Спас: приметы, обычаи и традиции

27.08.2021

29 августа 2021 года празднуется Третий Спас, который также называют Ореховым или Хлебным. Он замыкает двухнедельный Успенский пост. Существует множество примет, обычаев, традиций, а также запретов, связанных с этим днем. Что нельзя делать на Ореховый Спас 2021, а также что обязательно нужно сделать в этот день, рассказала эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова.

29 августа православные верующие отмечают последний Спас в году. В народе этот праздник именуют Ореховым или Хлебным. Названия связаны с тем, что именно в это время года обычно начинался сбор орехов, а из свежесобранной пшеницы хозяйки выпекали хлеб, который становился главным блюдом праздника. Однако, этот Спас имеет и третье название – Полотняный. В народе говорили: «Первый Спас – на воде стоят, второй Спас – яблоки едят, третий Спас – на горе полотна продают». Отсюда и название.

Экстрасенс Алена Курилова также рассказала об этом празднике:

«Ореховый спас – последний из летних Спасов. Наступает 29 августа. Но больших гуляний на этот праздник не делали. Ореховый спас – время сбора орехов и запаса их на зиму, сбора урожая зерновых, сев озимых культур, освята колодцев, проведение ярмарок, подготовка к холодам.
По народным традициям в этот день утром мужчины убирали на поле пшеницу. На сегодняшний день будет очень хорошей приметой, если вы попросите своего мужа купить мучные изделия, булки – чтобы он принес хлеб в ваш дом. Это должен сделать ваш муж, отец или сын – то есть мужчина в вашем доме. Если вы одна – купите хлеб самостоятельно. Такой обычай сулит достаток в вашем доме на год грядущий».

Традиции Третьего (Орехового) Спаса

  • По традиции в этот день из орешника заготавливали веники для бани. Считалось, что с их помощью можно было вылечить даже самые тяжелые болезни. Однако сушить эти веники нужно вдали от остальных, иначе они могут потерять целебные свойства.
  • Во многих городах устраивались ярмарки, где продавали домотканые полотна. Кроме того, считалось, что это день наиболее благоприятный для торговли.
  • Для пробного сбора урожая в этот день в лес посылали старшую женщину. Именно то количество орехов, которое она приносила, и служило мерой для всех остальных собирающих.
  • На Хлебный Спас принято устраивать семейный ужин, главным блюдом которого является свежеприготовленный хлеб, что, согласно поверьям, принесет здоровье членам семьи и достаток дому.
  • Как и в другие религиозные праздники, обязательным считается молитва и посещение богослужений.
  • Согласно поверьям, в этот день орех имеет магические свойства. Из ореховой скорлупы можно сделать настойку, которая будет помогать от болезней на протяжении всего года.
  • По традиции в этот день принято освящать орехи и заранее приготовленный из муки свежего урожая хлеб.

Алена Курилова рассказывает, что обязательно нужно сделать в этот день:

«Женщины в древние времена ткали полотна для одежды на всю семью. Как говорила моя бабушка: «В спас держи рукавички про запас». В этот день положено заботиться об «утеплении», о запасах теплой одежды на зимний период. Покупайте перчатки, теплые носки, шапки, свитера. Также по некоторым поверьям это полотно используют для лечения болезней. Если в вашем доме есть человек, который имеет хвори, хронические болезни – купите именно в день Орехового спаса новую рубаху этому человеку, сорочку для сна или комплект постельного белья.

В обед – посетите храм, чтобы освятить купленный мужем хлеб, освятить вещички, которые будут оберегом для вашего ребенка, освятить эту сорочку. Обязательно святятся орехи (лещина), почитайте молитву перед иконой Диомида
В этот день готовились к зиме. Проверьте закрома. Проведите ревизию дома и осмотрите запасы круп, сахара меда, обязательно составьте список необходимых покупок, среди которых должна быть мука

Перед сном – хорошо помыться в бане. Заранее сделайте веник из лещины, дуба, который по народным поверьям защитит вас от сглаза и болезней.В этот день принято подавать на стол выпечку из зерна нового урожая – это принесет здоровье и достаток вашей семье. В нашей семье традиционно на Ореховый спас делается медовик из мучно-медовых коржей, с натуральным сметанным кремом и сверху обязательно щедро сдобренный грецкими крупно поколотыми орехами.

Скажу один секрет из моего личного опыта, которым со мной поделилась старенькая бабушка, которая была целительницей. На Ореховый спас людям, у которых есть душевные болезни или частые нервные расстройства, срывы – необходимо посвятить 12 грецких орехов в церкви и каждый месяц на полнолуние в темное время суток давать съесть по одному ореху чтобы привлечь душевную гармонию и спокойствие.

По древним традициям девушки гадали в этот день на орехах, срывая их с дерева. Расскажу вам некоторые трактования, если и вы захотите провести такой ритуал гадания. Если орех спелый – прийдет любовь, недозрелый – жди новость, гнилой – будет беда, горький – проблемы в семье. Если вы нашли сросшиеся орехи – сорвите левой рукой и положить в кошелек для того, чтобы были деньги».

Что нельзя делать на Ореховый Спас

  • В этот день нельзя ссориться и желать кому-то зла. Говорят, что неприятности, которые пожелаешь другим, вернутся тебе сторицей.
  • 29 августа не принято отказывать в еде бедным и странствующим.
  • Нельзя отказываться от работы. С давних времен Хлебный Спас был днем сбора урожая перед грядущей зимой.
  • Считается, что в этот день в лесу бродит нечистая сила, потому крайне не рекомендуется ходить в лес без оберега.

Приметы и поверья на Ореховый Спас

  • Много орехов на Спас – через год запасешь хлеба про запас.
  • Третий Спас на полотне, а хлебец на току.
  • Когда хороший Третий Спас – зимой будет квас.
  • Третий Спас спросит вас: хлеб жали или в тени пролежали?
  • Журавли улетают – на Покров будет мороз.
  • Дождь с грозой в этот день – к теплой осени.
  • Хороший урожай орехов к морозной зиме.
  • Нашел червивый орех – ждать беды.

В народе говорили про Ореховый Спас

  • После Успения пришло – солнце на осень пошло.
  • Ласточки улетают три раза, в три Спаса.
  • Если журавль отлетает к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно, а нет – так и зима подождёт.
  • Первый орех нужно съесть самому – отведешь от себя порчу.

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