Как изменились украинцы за годы независимости? Украинцы не на Банковой или в Верховной Раде, а в обычных квартирах и домах. Что мы ели и как одевались за эти годы? Какую музыку слушали? Кто нас защищал? И на каком языке мы говорили? Как изменились наши вкусы и взгляды? Как с каждым годом, с каждым очередным потрясением Украина все более становилась и продолжает становиться украинской? Обо всем этом говорим в спецпроекте ко Дню Независимости «Украина. 30 лет».





Начинаем с экономики. В 1992 году средняя зарплата составляла 31,2 доллара. По темпам гиперинфляции в 1993-м Украина стала мировым рекордсменом среди стран, которые не находятся в состоянии войны. Как мы выбрались из этой пропасти и действительно стали жить лучше — исследовала ведущая «Вікна-новини» Яна Брензей. «Да, 30-ю годовщину независимости Украина встречает в статусе одной из самых бедных стран Европы. Нам до сих пор нужна помощь МВФ. А средней пенсии не хватит и на неделю отдыха на море. Но большинство болезненных реформ — и даже открытие рынка земли — выполнены. А это дает надежду, что мы вырвались из заколдованного круга кризисов. И шаг вперед и два назад сменились два вперед и один назад. И эти два вперед — наконец на взлетную», — подводит черту ведущая. Яна ответит и на вопрос, как за годы независимости изменились наши пищевые привычки. Проследит путь от пустых полок до разнообразия украинских продуктов. Покажет, как за 30 лет независимости мы прошли через дефицит продовольствия, бум «Юппи» и «ножек Буша» и сейчас переходим на новый этап. Этап исследования нашей украинской кухни.



А журналистка Эмма Антонюк исследует украинскую моду. Это будет история о том, как от тренда на безликое и дефицитное импортное тряпьё мы пришли к разнообразию брендов и гордому «Мейд ин Юкрейн».

Также Эмма расскажет, как мы, украинцы, все больше отрываемся от российского контекста, и одну из ключевых ролей здесь играет язык. По недавним опросам, на украинском дома разговаривает более 60% граждан. На востоке Украины 44% населения называют украинский родным, хотя в быту общается на нем лишь половина. Эмма резюмирует: «Украина все больше звучит на украинском. Это длительный исторический процесс, но украинский — уже давно не язык села или галицких кофеен. Это язык нашей музыки, фильмов, политики, гостеприимства. Язык предков, а самое главное — наших детей».

В целом над подготовкой спецпроекта работало шесть журналистов. Борис Сачалко покажет путь становления украинской армии и украинской песни. Мария Малевская на примере родного ей города Мариуполя расскажет о том, как мы, украинцы, учимся объединяться. И не только чтобы разрушать, а теперь и строить вместе. Тему объединения затрагивает и Дмитрий Литвиненко, но уже в контексте частной собственности, хозяйствования и эволюции квартирного вопроса. А Артем Сорокин готовит материал о туристической Украине. О пути от мечты о профсоюзной путевке до права выбирать и отдыхать на современн



Смотрите спецпроект «Украина. 30 лет» в эфире программы «Вікна-новини» на телеканале СТБ с 16 по 26 августа.

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