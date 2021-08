Як змінилися українці за роки незалежності? Українці не на Банковій чи у Верховній Раді, а у звичайних квартирах і хатах. Що ми їли та як одягались за ці роки? Яку музику слухали? Хто нас захищав? І якою мовою ми говорили? Як змінилися наші смаки та погляди? Як із кожним роком, з кожним черговим потрясінням Україна все більше ставала і продовжує ставати українською? Про все це говоримо у спецпроєкті до Дня Незалежності «Україна. 30 років».

Починаємо з економіки. У 1992 році середня зарплатня становила 31,2 долара. За темпами гіперінфляції у 1993-му Україна стала світовим рекордсменом серед країн, що не перебувають у стані війни. Як ми вибралися з цієї економічної прірви і чи справді стали жити краще, ― досліджувала ведуча «Вікна-новини» Яна Брензей. «Так, 30-ту річницю незалежності Україна зустрічає у статусі однієї з найбідніших країн Європи. Нам досі потрібна допомога МВФ. А середньої пенсії не вистачить і на тиждень відпочинку на морі. Але більшість болючих реформ ― і навіть відкриття ринку землі ― виконані. А це дає надію, що ми вирвались із зачарованого кола криз. І крок уперед та два назад змінилися на два вперед і один назад. І ці два вперед ― нарешті на злітну», ― підводить риску ведуча. Яна відповість і на запитання, як за роки незалежності змінилися наші харчові звички. Простежить шлях від порожніх полиць до розмаїття українських продуктів. Покаже, як за 30 років незалежності ми пройшли через дефіцит харчів, бум «Юппі» і «ніжок Буша» і зараз переходимо на новий етап. Етап дослідження нашої української кухні.



А журналістка Емма Антонюк дослідить українську моду. Це буде історія про те, як від тренду на безлике і дефіцитне імпортне дрантя ми дійшли до розмаїття брендів та гордого «Мейд ін Юкрейн».

Також Емма розповість, як ми, українці, все більше відриваємося від російського контексту, і одну з ключових ролей тут відіграє мова. За нещодавніми опитуваннями, українською вдома розмовляють понад 60% громадян. На сході України 44% населення називають українську рідною, хоч у побуті спілкується нею лише половина. Емма резюмує: «Україна все більше звучить українською. Це тривалий історичний процес, але українська ― вже давно не мова села чи галицьких кав’ярень. Це мова нашої музики, фільмів, політики, гостинності. Мова предків, а найголовніше ― наших дітей».

Загалом над підготовкою спецпроєкту працювали шість журналістів. Борис Сачалко покаже шлях становлення української армії та української пісні. Марія Малевська на прикладі рідного їй міста Маріуполя розповість про те, як ми, українці, вчимося об’єднуватися. І не лише щоб руйнувати, а тепер і будувати разом. Тему об’єднання зачіпає і Дмитро Литвиненко, але вже в контексті приватної власності, господарювання та еволюції квартирного питання. А Артем Сорокін готує матеріал про туристичну Україну. Про шлях від мрії про профсоюзну путівку до права обирати і відпочивати на сучасних курортах у своїй країні. Про появу нових точок на нашій туристичній мапі. Про те, як Україна стала цікава не лише самим українцям, а й іноземцям.



Дивіться спецпроєкт «Україна. 30 років» в ефірі програми «Вікна-новини» на телеканалі СТБ з 16 по 26 серпня.

