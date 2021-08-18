Поздравления с Яблочным Спасом: стихи и проза
Яблочный Спас отмечают 19 августа 2021. Этот день считается окончанием лета и началом подготовки к осени. Сегодня обязательно нужно посвятить яблоки, а также поздравить своих близких и родных с праздником. Ищите варианты поздравлений в материале.
Поздравления с Яблочным Спасом в прозе
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От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
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Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья у жизни, сочных и вкусных яблок в корзинке, освобождения души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлёт тебе всех благ и самых чистых надежд.
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Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!
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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!
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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведёт все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом.
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С Яблочным Спасом! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом — их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днём, и пусть освящённое яблочко исполнит твоё самое заветное желание.
Поздравления с Яблочным Спасом в стихах
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В Божий день и в этот час,
В этот Яблочный Спас
Мира, счастья и добра,
Будет жизнь пускай щедра,
Будет дома лишь уют,
А ненастья обойдут,
Будет пусть всего в запас,
Охраняет ангел Вас!
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Преображение Господне,
В простонародье яблочный спас.
Пусть будет счастье и радость
В сердце и в доме у вас.
Пусть будет здоровья побольше,
Пусть будет достаток в семье.
И неведомы пусть будут дороги
К вашему порогу разной беде.
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Преображенье Господне, или Яблочный Спас,
Праздник Света и Веры, сегодня у нас,
Учеников своих верных, Спаситель позвал,
В ярком свете Величья, пред ними предстал!
Наши души с тех пор, этот Свет озаряет,
На спасенье, надежду в наше сердце вселяет,
Пусть радость подарит вам Яблочный Спас,
Пусть в жизни все будет прекрасно у вас!
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В августе всех поздравляют со Спасом.
Яблочек всем молодых, наливных!
Яблочный Спас наделяет вас счастьем,
Яблочный Спас вам желает любви!
Пусть изобильны столы у вас будут,
Будет судьба на подарки щедра,
Беды пускай вас совсем позабудут.
Радости вам! И со Спасом, друзья!
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В летнее время, в благостный час
Праздник настанет — Яблочный спас.
С таинством этим поздравлю тебя,
И пожелаю здоровья, любя.
Пусть жизнь принесет свет и радость тебе,
Пусть трудных мгновений не будет в судьбе,
Пусть будет в достатке и дом, и семья.
С Преображеньем Господнем тебя!