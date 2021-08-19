Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Привітання з Яблучним Спасом: вірші та проза

19.08.2021

Яблучний Спас відзначають 19 серпня 2021. Цей день вважається закінченням літа і початком підготовки до осені. Сьогодні обов’язково потрібно присвятити яблука, а також привітати своїх близьких і рідних зі святом. Шукайте варіанти привітань в матеріалі.

яблочный спас

Привітання з Яблучним Спасом в прозі

***

Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію та віру, тому насолодіться ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!

***

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад в сім’ї, нехай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять в дім.

***

Ось і настало світле, радісне і прекрасне свято – Яблучний Спас. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові, добра, радості, щастя та успіхів. Здоров’я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Хай збудуться мрії і здійсняться всі ваші бажання. Всього найкращого. Зі святом!

Більше на тему: Яблучний Спас: чого не можна робити, традиції та прикмети

***

З світлим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їх помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє заповітне бажання.

***

Вітаю вас з Преображенням Господнім і Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашому житті Господь займав найголовніше і найпочесніше місце, щоб у ваших серцях яскраво горів вогонь любові і милосердя! Нехай ваші очі не втомлюються вивчати Слово Боже, серце співчуває хворим і сиротам, руки не втомлюються допомагати нужденним, а любові вистачає на весь світ, який створив і зберігає наш великий Творець – Ісус Христос.

Привітання з Яблучним Спасом у віршах

***

Яблучний спас! В серці благодать розливається,
Добрі справи на землі починаються,
Смиренність і віра приходить до нас в серця
Яблучний спас! Бринить, співає моя душа!

***

Розплели свої коси нареченої,
Розлилося вино по полях,
Кидає яблука Ісус зі сміхом
Яблуневий спас іде по дворах!

***

Давайте дотримуватися заповітів
Церковні свята відзначати.
Щоб були щасливі наші діти
Не будемо ніколи грішити.

Преображення Господнє
З яблуками і медом зустрінемо,
І будемо два тижні скромними
І змінимо світ на краще!

***

Вже постигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

Більше на тему: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас: дата святкування у 2021 році

***

Яблучний Спас – 19 серпня,
Яблука й мед на столі,
Хай вам всі сповняться нині бажання,
Будуть щасливими ночі і дні!

***

У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини –
В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була Зима!

***

Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас –
На порозі осінь.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send