Яблучний Спас відзначають 19 серпня 2021. Цей день вважається закінченням літа і початком підготовки до осені. Сьогодні обов’язково потрібно присвятити яблука, а також привітати своїх близьких і рідних зі святом. Шукайте варіанти привітань в матеріалі.

***

Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію та віру, тому насолодіться ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!

***

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад в сім’ї, нехай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять в дім.

***

Ось і настало світле, радісне і прекрасне свято – Яблучний Спас. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові, добра, радості, щастя та успіхів. Здоров’я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Хай збудуться мрії і здійсняться всі ваші бажання. Всього найкращого. Зі святом!

***

З світлим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їх помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє заповітне бажання.

***

Вітаю вас з Преображенням Господнім і Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашому житті Господь займав найголовніше і найпочесніше місце, щоб у ваших серцях яскраво горів вогонь любові і милосердя! Нехай ваші очі не втомлюються вивчати Слово Боже, серце співчуває хворим і сиротам, руки не втомлюються допомагати нужденним, а любові вистачає на весь світ, який створив і зберігає наш великий Творець – Ісус Христос.

***

Яблучний спас! В серці благодать розливається,

Добрі справи на землі починаються,

Смиренність і віра приходить до нас в серця

Яблучний спас! Бринить, співає моя душа!

***

Розплели свої коси нареченої,

Розлилося вино по полях,

Кидає яблука Ісус зі сміхом

Яблуневий спас іде по дворах!

***

Давайте дотримуватися заповітів

Церковні свята відзначати.

Щоб були щасливі наші діти

Не будемо ніколи грішити.

Преображення Господнє

З яблуками і медом зустрінемо,

І будемо два тижні скромними

І змінимо світ на краще!

***

Вже постигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Яблучний Спас – 19 серпня,

Яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

***

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини –

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була Зима!

***

Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно Спас –

На порозі осінь.

