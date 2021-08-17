Что сулят звезды на 18 августа? Хотите правильно и рационально провести этот день? Боитесь перемен и непредвиденных обстоятельств? Тогда читайте гороскоп на 18 августа 2021 года от астрологов СТБ.

Овен

Вы действительно сможете проявить свои сильные стороны. Вы придумываете отличные идеи, особенно утром. Так что не теряйте время впустую в первой половине дня.

Телец

Хотите знать свой рецепт успеха на среду? Вы верите в то, что делаете, и что помогает вам продвигаться вперед. Не теряйте эту веру. Не слушайте друзей, они дают неверный совет. Увы.

Близнецы

Ваш смех просто заразителен, а окружающие не могут быть в плохом настроении. Поэтому среда будет полна радостный моментов. Проведите вечер в кругу родных. Им нужна ваша поддержка, как никогда.

Рак

Этот день может показаться вам слишком изнурительным. Не волнуйтесь, после обеда вы привыкнете к темпу. Выполненная работа дает свои плоды.

Лев

Кто-то счастлив, когда вы показываете свою признательность. Будьте щедрыми сегодня.

Дева

Луна в вашем знаке позволит уверенно действовать. Не бойтесь рисковать. Также проявляйте свою инициативу, когда все боятся взять ответственность на себя.

Весы

В воздухе витает приятный азарт, происходит интенсивный обмен идеями и мнениями. Главное, не свяжитесь с аферистами. В этом вам помогут числа. Избегайте чисел 15 и 19.

Скорпион

Не оставайтесь вечером дома одни, ведь ваши друзья и близкие ждут вас с нетерпением. Поделитесь своими мыслями, идеями. Поговорите по душам!

Стрелец

Довольно много всего будет происходить в начале дня. Луна толкает вас на действия. Как ни крути, но на работе надо жать на газ.

Козерог

Сохраняйте спокойствие, даже если дела идут не по плану. Это неприятно, но и не конец света.

Водолей

Когда вы занимаетесь спортом, то это достойно похвалы. Но не переусердствуйте, иначе у вас заболят мышцы и завтра вам не встать с кровати.

Рыбы

Вы будете чувствовать себя немного неуютно. От вас многого просят, но вы бы хотели отказаться. Поверьте, сегодня именно тот день, когда можно говорить «нет».

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