Що обіцяють зірки на 18 серпня? Хочете правильно і раціонально провести цей день? Боїтеся змін і непередбачених обставин? Тоді читайте гороскоп на 18 серпня 2021 року від астрологів СТБ.

Ви зможете проявити свої сильні сторони. Ви вигадуєте чудові ідеї, особливо вранці. Тож не втрачайте час даремно в першій половині дня.

Хочете знати свій рецепт успіху на середу? Ви вірите в те, що робите, і що допомагає вам просуватися вперед. Не втрачайте цю віру. Не слухайте друзів, вони дають хибну пораду. На жаль.

Ваш сміх дуже заразливий, а оточення не може залишатись у поганому настрої. Тому цей день буде сповнений радісними моментами. Проведіть вечір у колі рідних. Їм потрібна ваша підтримка, як ніколи.

Цей день може здатися вам занадто виснажливим. Не хвилюйтеся, після обіду ви звикнете до темпу. Виконана робота дає свої плоди.

Хтось щасливий, коли ви показуєте свою вдячність. Будьте щедрими сьогодні.

Місяць у вашому знаку допоможе впевнено діяти. Не бійтеся ризикувати. Також проявляйте свою ініціативу, коли всі бояться взяти відповідальність на себе.

У повітрі витає приємний азарт, відбувається інтенсивний обмін ідеями та думками. Головне, не зв’яжіться з аферистами. У цьому вам допоможуть числа. Уникайте чисел 15 і 19.

Не залишайтеся ввечері вдома самі, адже ваші друзі і близькі чекають вас із нетерпінням. Поділіться своїми думками, ідеями. Поговоріть по щирості!

Доволі багато всього відбуватиметься на початку дня. Місяць штовхає вас на дії. Як не крути, але на роботі треба тиснути на газ.

Зберігайте спокій, навіть якщо справи йдуть не за планом. Це неприємно, але й не кінець світу.

Коли ви займаєтеся спортом, то це гідно похвали. Але не перестарайтеся, інакше у вас заболят м’язи і завтра вам не встати з ліжка.

Ви почуватиметесь трохи незатишно. Від вас багато чого просять, але ви хотіли б відмовитися. Повірте, сьогодні саме той день, коли можна казати «ні».

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.