Що обіцяють зірки на 18 серпня? Хочете правильно і раціонально провести цей день? Боїтеся змін і непередбачених обставин? Тоді читайте гороскоп на 18 серпня 2021 року від астрологів СТБ.

Овен

Ви зможете проявити свої сильні сторони. Ви вигадуєте чудові ідеї, особливо вранці. Тож не втрачайте час даремно в першій половині дня.

Телець

Хочете знати свій рецепт успіху на середу? Ви вірите в те, що робите, і що допомагає вам просуватися вперед. Не втрачайте цю віру. Не слухайте друзів, вони дають хибну пораду. На жаль.

Близнюки

Ваш сміх дуже заразливий, а оточення не може залишатись у поганому настрої. Тому цей день буде сповнений радісними моментами. Проведіть вечір у колі рідних. Їм потрібна ваша підтримка, як ніколи.

Рак

Цей день може здатися вам занадто виснажливим. Не хвилюйтеся, після обіду ви звикнете до темпу. Виконана робота дає свої плоди.

Лев

Хтось щасливий, коли ви показуєте свою вдячність. Будьте щедрими сьогодні.

Діва

Місяць у вашому знаку допоможе впевнено діяти. Не бійтеся ризикувати. Також проявляйте свою ініціативу, коли всі бояться взяти відповідальність на себе.

Терези

У повітрі витає приємний азарт, відбувається інтенсивний обмін ідеями та думками. Головне, не зв’яжіться з аферистами. У цьому вам допоможуть числа. Уникайте чисел 15 і 19.

Скорпіон

Не залишайтеся ввечері вдома самі, адже ваші друзі і близькі чекають вас із нетерпінням. Поділіться своїми думками, ідеями. Поговоріть по щирості!

Стрілець

Доволі багато всього відбуватиметься на початку дня. Місяць штовхає вас на дії. Як не крути, але на роботі треба тиснути на газ.

Козеріг

Зберігайте спокій, навіть якщо справи йдуть не за планом. Це неприємно, але й не кінець світу.

Водолій

Коли ви займаєтеся спортом, то це гідно похвали. Але не перестарайтеся, інакше у вас заболят м’язи і завтра вам не встати з ліжка.

Риби

Ви почуватиметесь трохи незатишно. Від вас багато чого просять, але ви хотіли б відмовитися. Повірте, сьогодні саме той день, коли можна казати «ні».

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