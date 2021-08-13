Каждой женщине хочется быть очаровательной, особенно когда речь заходит о важном мероприятии или празднике. Вечерний образ недопустим без красиво подобранного макияжа, вариации и техники которого мы раскроем вам в нашем материале.

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Для вечернего мейкапа 2021 делайте акцент на:

Натуральности.

Макияж в розовых, бежевых или персиковых оттенках сделает романтичным любой женский облик.

Глазах ― при помощи ярких теней, стрелок и блесток.

В данном мейкапе акцент делается на выразительности глаз, поэтому лучшим дополнением будут губы, накрашенные в натуральных оттенках. Прекрасным вариантом для большей выразительности лица станут помады и блески тонов, комбинирующихся с тенями на глазах.

Губах ― красной или темной помадой.

Наилучшим решением станет сочетание ярких губ с золотистыми или пастельными тенями на глазах, дополненными стрелками.

Выбирая вечерний макияж, отталкивайтесь от вашего типа внешности и цвета глаз. Самым лучшим решением будет посоветоваться с визажистом, который завершит ваш праздничный образ с помощью мейкапа.

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Красная помада

Ярко-красные губы ― это главный тренд праздничного мейкапа 2021. Отличным решением в макияже на вечер станут красные губы с четким очертанием и едва растушеванные контуры с эффектом зацелованных губ. Вечерний мейк с алыми губами лучше будет сочетаться с менее выразительными глазами в нюдовых или металлических оттенках.

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Темные губы

Вечерний макияж с темными губами покорил уже многих красавиц. Данный вариант подойдет для обладательниц карих глаз, дополнив вечерний мейкап выразительным акцентом. Комбинация нежных оттенков на глазах с насыщенными цветами на губах придется по душе многим модницам, ведь такой макияж выглядит эффектно и обворожительно.

«Смоки айз»

Праздничный мейк в стиле «смоки айз» остается актуальным в этом сезоне. Эффект дымки на глазах шикарно смотрится в разных цветовых комбинациях – от светлых нюдовых до глубоких темных оттенков. Макияж «смоки айз», в котором сочетаются подчеркнутые брови, выразительные глаза и нежные губы, непревзойденно завершит красивый праздничный образ женщины любого возраста.

Макияж нюд

Новые вариации нюдового макияжа 2021 возглавили топовые позиции среди трендов мейкапа. Естественный макияж в коричневых или кремовых тонах станет наилучшим вариантом для ценительниц природной красоты. С данным макияжем вы сможете сделать вечерний образ изысканным и элегантным.

Яркий мейкап на вечер

Радужные оттенки на глазах – это основной тренд вечернего мейкапа в сезоне 2021. Отдавайте предпочтение в макияже не только кремообразным или рассыпчатым теням, а и перламутровым фактурам в сочетании с яркими цветами. Модная палитра теней подразумевает использование фиолетовых, бирюзовых, оранжевых, желтых и розовых оттенков для создания неординарного праздничного мейкапа.

Нежный вечерний макияж

Утонченным натурам предлагаем остановить свой выбор на нежном макияже в розовых или персиковых оттенках. Теплые пастельные тона в праздничном мейкапе можно использовать в комбинации румян и помады, а также сделав акцент тенями другого тона. Данный макияж несомненно завершит хрупкий образ юных девушек или обворожительных невест.

Блестящие тени

С помощью блесток и перламутра можно создать ошеломительный вечерний макияж. Крупные и мелкие блестки или глиттер наносят на верхнее веко или подчеркивают нижнее, создавая при этом красивый акцент на глазах. Также актуальным решением будет накрасить нюдовые губы и наложить сверху хайлайтер или же перламутровый блеск.

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