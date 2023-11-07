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Вечірній макіяж 2023: головні тренди, кольори і техніки

07.11.2023

Вечірній образ неприпустимий без красиво дібраного макіяжу, варіації і техніки якого ми розкриємо в нашому матеріалі. Головні тренди 2023 року вечірнього макіяжу читайте на STB.UA.

Вечірній макіяж 2023

Для вечірнього макіяжу 2023 робіть акцент на:

  • Натуральності.

Макіяж у рожевих, бежевих або персикових відтінках зробить романтичним будь-який жіночий образ.

  • Очах ― за допомогою яскравих тіней, стрілок і блискіток.

У цьому макіяжі акцент робиться на виразності очей, тому найкращим доповненням будуть губи, нафарбовані в натуральних відтінках. Прекрасним варіантом для більшої виразності обличчя стануть помади і блиски тонів, що комбінуються з тінями на очах.

  • Губах ―  червоною або темною помадою.

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Найкращим рішенням стане поєднання яскравих губ із золотистими або пастельними тінями на очах, доповненими стрілками.

Вибираючи вечірній макіяж, спирайтесь на ваш тип зовнішності й колір очей. Найкращим рішенням буде порадитися з візажистом, який завершить ваш святковий образ за допомогою макіяжу.

Вечірній макіяж 2023

Червона помада

Яскраво-червоні губи ― це головний тренд святкового макіяжу 2023. Чудовим рішенням у мейкапі на вечір стануть червоні губи з чітким обрисом і ледь розтушовані контури з ефектом зацілованих губ. Вечірній мейк із червоними губами краще буде поєднуватися з менш виразними очима в нюдових або металевих відтінках.

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Темні губи

Вечірній макіяж з темними губами підкорив уже багатьох красунь. Цей варіант підійде для власниць карих очей, доповнивши вечірній макіяж виразним акцентом. Комбінація ніжних відтінків на очах з насиченими кольорами на губах припаде до душі багатьом модницям, адже такий макіяж виглядає ефектно і чарівно.

Вечірній макіяж 2023

«Смокі айз»

Святковий мейк у стилі «смокі айз» залишається актуальним у цьому сезоні. Ефект серпанку на очах має шикарний вигляд у різних колірних комбінаціях ― від світлих нюдових до глибоких темних відтінків. Макіяж «смокі айз», у якому поєднуються підкреслені брови, виразні очі й ніжні губи, прекрасно завершить вишуканий святковий образ жінки будь-якого віку.

Макіяж нюд

Нові варіації нюдового макіяжу 2023 очолили топові позиції серед трендів макіяжу. Природний макіяж у коричневих або кремових тонах стане найкращим варіантом для прихильниць природної краси. З таким макіяжем ви зможете зробити вечірній образ вишуканим і елегантним.

Вечірній макіяж 2023

Яскравий макіяж на вечір

Райдужні відтінки на очах ― це основний тренд вечірнього макіяжу в сезоні 2022. Віддавайте перевагу в макіяжі не тільки кремоподібним або розсипчастим тіням, а й перламутровим фактурам у поєднанні з яскравими кольорами. Модна палітра тіней передбачає використання фіолетових, бірюзових, помаранчевих, жовтих і рожевих відтінків для створення неординарного святкового макіяжу.

Ніжний вечірній макіяж

Витонченим натурам пропонуємо зупинити свій вибір на ніжному макіяжі в рожевих або персикових відтінках. Теплі пастельні відтінки у святковому макіяжі можна використовувати в комбінації рум’ян і помади, а також зробивши акцент тінями іншого тону. Такий макіяж зробить довершеним тендітний образ юних дівчат або чарівних наречених.

Вечірній макіяж 2023

Блискучі тіні

За допомогою блискіток і перламутру можна створити приголомшливий вечірній макіяж. Великі й малі блискітки або глітер наносять на верхню повіку або підкреслюють нижню, створюючи при цьому гарний акцент на очах. Також актуальним рішенням буде нафарбувати нюдові губи і накласти зверху хайлайтер або ж перламутровий блиск.

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