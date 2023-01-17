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Колір 2023 року за версією Pantone

17.01.2023

Щороку інститут кольору Pantone визначає найактуальніший тон модних тенденцій. 2023 рік не залишить вас непомітною. Докладніше про трендовий колір 2023 року дізнавалася редакція STB.UA.

Колір 2023 року за версією Pantone

Color of the Year 2023 Viva Magenta 18-1750

Інститут кольору Pantone показав основний колір 2023 року. Сміливий, яскравий і живий карміново-червоний з фіолетовим підтоном, що належить до сімейства червоних.

У Рantone описують колір 2023 як нові експерименти, а достатність насиченості і навіть незвичності кольору має сприяти впевненості, гарному настрою і гармонії.

Колір 2023 року за версією Pantone

Виконавчий директор Інституту кольору Pantone Леатріс Ейсман розповіла про карміново-червоний відтінок:

«Це відтінок, укорінений в природі, що походить від сім’ї червоних і виражає новий сигнал сили. Сміливий та безстрашний, пульсуючий колір, насиченість якого сприяє радісному та оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу».

Колір 2023 року за версією Pantone

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