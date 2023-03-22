Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Все проекты
ua

Цвет 2023 года по версии Pantone

22.03.2023

Каждый год институт цвета Pantone определяет самый актуальный тон модных тенденций. 2023 год не оставит вас незаметной. Подробнее о трендовом цвете 2023 года узнавала редакция STB.UA.

Цвет 2023 года по версии Pantone

Color of the Year 2023 Viva Magenta 18-1750

Институт цвета Pantone показал главный цвет 2023 года. Смелый, яркий и живой — карминово-красный с фиолетовым подтоном, принадлежит семейству красных.

В Рantone описывают цвет 2023 года как новые эксперименты, а изобилие насыщенности и даже непривычности цвета должно способствовать уверенности,хорошему настроению и гармонии.

Цвет 2023 года по версии Pantone

Исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман рассказала про карминово-красный оттенок следующее:

«Это оттенок, укорененный в природе, происходящий от семьи красных и выражающий новый сигнал силы. Смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, созданию нового нарратива».

Цвет 2023 года по версии Pantone

Читайте нас также в Viber и Telegram

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Цвет 2023 года по версии Pantone
Телеканал СТБ

Маникюр 2023: вдохновение и тренды года

 Цвет 2023 года по версии Pantone
Телеканал СТБ

Как укрепить волосы: делаем средства в домашних условиях

 Цвет 2023 года по версии Pantone
Телеканал СТБ

Профессиональный, аптечный или натуральный — какой шампунь выбрать

 Цвет 2023 года по версии Pantone
Телеканал СТБ

Повседневный макияж 2023: идеи на каждый день

 кожа вокруг глаз
Телеканал СТБ

Уход за кожей вокруг глаз: топ-5 основных принципов для любого возраста

 Цвет 2023 года по версии Pantone
Телеканал СТБ

Макияж на Новый год 2023: варианты вечернего мейкапа
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить