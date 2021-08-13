Модное лето 2021 года будет красочным! Каждый сезон институт цвета Pantone выделяет самые важные цвета модных тенденций. Лето 2021 года не оставит вас незаметной. Подробнее о трендовых цветах этого лета узнавала редакция STB.UA.

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Летом 2021 года мы увидим синий и зеленый! Оба цвета доминируют в палитре современных модных тенденций в самых разных оттенках. Также в тренде будут оранжевый, сиреневый, желтый, мягкий розовый, бирюза и теплый красный. Классические модные цвета, такие как бежевый, белый и серый, тоже остаются на пике популярности. Поэтому базовые оттенки не спешите убирать из своего шкафа.

Трендовые цвета лета 2021

В основную палитру Pantone вошли 10 оттенков:

Marigold (оранжево-жёлтый)

Cerulean (небесно-голубой)

Rust (оттенок ржавчины)

Illuminating (ярко-желтый)

French Blue (ярко-синий)

Green Ash (ментоловый)

Burnt Coral (коралловый)

Mint (мятный)

Amethyst Orchid (аметистовый)

Raspberry Sorbet (малиновый)

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