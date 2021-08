Модне літо 2021 року буде барвистим! Щосезону інститут кольору Pantone виділяє найважливіші кольори модних тенденцій. Літо 2021 року не залишить вас непомітною. Детальніше про трендові кольори цього літа дізнавалася редакція STB.UA.

Влітку 2021 року ми побачимо синій і зелений! Обидва кольори домінують у палітрі сучасних модних тенденцій у різних відтінках. Також у тренді будуть помаранчевий, бузковий, жовтий, м’який рожевий, бірюза і теплий червоний. Класичні модні кольори, такі як бежевий, білий і сірий, теж залишаються на піку популярності. Тому базові відтінки не поспішайте прибирати зі своєї шафи.

В основну палітру Pantone увійшли 10 відтінків:

Marigold (помаранчево-жовтий)

Cerulean (небесно-блакитний)

Rust (відтінок іржі)

Illuminating (яскраво-жовтий)

French Blue (яскраво-синій)

Green Ash (ментоловий)

Burnt Coral (кораловий)

Mint (м’ятний)

Amethyst Orchid (аметистовий)

Raspberry Sorbet (малиновий)

