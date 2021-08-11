Пляжи Киева спасают всех городских жителей от летнего зноя. Но стоит знать, какие именно пляжи в столице можно посещать в 2019 году. Мы составили список самых красивых пляжей в сердце Украины, на которых можно купаться и просто отлично провести время, не уезжая из города.

Пляж «Золотой», в районе Гидропарка

Название пляжа оправданное, ведь песок здесь действительно золотистого цвета. Здесь возникает приятное и одновременно странное ощущение, ведь отсюда видно не только красивый Днепр, но и пейзажи Киева — Киево-Печерскую Лавру и правый берег столицы.

На территории есть туалет и кабинки для переодевания.

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Единственное, что здесь трудно найти, – это рестораны и кафе, поэтому лучше взять еду с собой.

Пляж «Центральный», Труханов остров

Удобное месторасположение этого пляжа Киева – не единственное его достоинство. «Центральный» находится прямо возле парашютной вышки! Кроме того, этот пляж Киева совершенно бесплатный.

На территории есть душевые кабины, туалет и места для переодевания.

Пляж «Черторой», парк Дружбы народов

Киевский пляж «Черторой» очень комфортен для отдыха. На территории находится 12 кабин для переодевания, фонтаны с питьевой водой, навес, который защищает от солнца. Также пляж достаточно чистый и на его территории много урн.

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Пляж «Радужный», Воскресенка

Пляж Киева, который находится на озере Радунка в Днепровском районе.

Несмотря на отсутствие лежаков, здесь есть чем заняться, кроме плавания! Например, вы сможете взять напрокат катамаран и вдоволь повеселиться. Самым маленьким посетителям тоже будет нескучно — для них тут установлены аттракционы.

Еще одно достоинство этого киевского пляжа – расположение неподалеку от супермаркета.

Пляж в Пуще-Водице

Если желание выехать из Киева для вас ключевое, советуем вам тихое место за пределами города. Завораживающая Пуща-Водица поможет забыть шумный город — лишь лес и тишина.

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Этот пляж оснащен топчанами и кабинками для переодевания. Также из плюсов – прокат лодок. Единственный минус пляжа — в выходные дни здесь людно.

«Bora-Bora», Гидропарк

Помимо днепровских пляжей Киева, есть еще один не менее привлекательный вариант. Не обязательно искать реки и водоемы, чтобы остудиться от летней жары. Прекрасная альтернатива – бассейн.

Пляжный клуб «Bora-Bora» расположен в живописном месте, откуда видно лес и Днепр.

Место отдыха открыто с 10.00 и работает до последнего посетителя!

«City Beach Club», ТЦ «Ocean Plaza»

Место, успевшее стать популярным в столице, – «City Beach Club». Оригинальность зоны отдыха в том, что она находится прямо на крыше комплекса «Ocean Plaza» откуда открывается вид на Киев.

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Попав на этот пляж Киева, вы абсолютно забудете о том, что находитесь в столице, а мысли о работе и заботах мгновенно вас покинут. Территория оснащена лежаками разной стоимости, баром и двумя бассейнами (детским и взрослым).

Бассейн на ВДНГ

Еще одно популярное место отдыха в Киеве – 25-метровый бассейн на ВДНГ. На территории находятся шезлонги с зонтами, где можно спрятаться от жары. Также для детей есть отдельный бассейн – комфортный и безопасный. Здесь вы сможете не только пожариться на солнышке и покупаться, но и совершенно бесплатно поиграть в волейбол!

Цены на посещение бассейна зависят от дня недели. Максимальная сумма в выходной день – 150 грн.

Пляж «Детский»

Пляж «Детский» расположен в Днепровском районе города на Венецианском острове. Место считается достаточно популярным, ведь каждый день там отдыхает около трех тысяч человек. Рядом есть спасательно-водолазная станция «Плесо», поэтому можно быть уверенным, что в случае непредвиденной ситуации вам будет оказана необходимая помощь. В 2017 году пляж получил международную экологическую награду «Голубой флаг» как соответствующий международным критериям и стандартам.

Расположение: Киев, Броварской проспект, 5.

Муниципальный пляж «Вербный»

Пляж расположен в Оболонском районе на берегу озера Вербное, рядом с улицей Приозерной. На противоположном от пляжа берегу озера ― проспект Степана Бандеры. Поэтому все желающие могут не только наслаждаться летним отдыхом, но и любоваться небоскребами.

Озеро Министерка

Озеро Министерка ― одно из самых популярных мест отдыха в Киеве. Расположено в Оболонском районе по улице Богатырской на выезде из столицы в сторону Вышгорода. Это искусственный водоем, который был создан в 1970-х годах. Средняя глубина 8-9 метров. Берега пологие, следовательно, пригодны для отдыха с детьми. Большой плюс этого места ― зеленая зона, поэтому кроме купания там можно смело устраивать пикник.

Русановская коса

Русановская коса в Киеве ― это дикий пляж для отдыха всей семьей. Здесь всегда немного посетителей, что обеспечивает ощущение единства с природой и невероятную тишину по сравнению с обычными столичными улицами. Замечательное место для того, чтобы убежать от жары и городского шума.

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