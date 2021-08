Пляжі Києва рятують усіх міських жителів від літньої спеки. Але варто знати, які саме пляжі в столиці можна відвідувати у 2019 році. Ми склали список найкращих пляжів у серці України, на яких можна купатися і просто чудово провести час, не виїжджаючи з міста.

Назва пляжу виправдана, адже пісок тут дійсно золотистого кольору. На пляжі виникає приємне і одночасно дивне відчуття, адже звідси видно не тільки Дніпро, а й пейзажі Києва – Києво-Печерську Лавру і правий берег столиці.

На території є туалет і кабінки для переодягання. Єдине, що тут важко знайти, – це ресторани і кафе, тому краще взяти їжу з собою.

Зручне місце розташування цього пляжу – не єдиний його плюс – «Центральний» розташований просто біля парашутної вишки! Крім того, цей пляж Києва абсолютно безкоштовний.

На території є душові кабіни, туалет і місця для переодягання.

Київський пляж «Чорторий» дуже комфортний для відпочинку. На території є 12 кабінок для переодягання, фонтани з питною водою та навіс, який захищає від сонця. Також пляж досить чистий і на його території багато урн.

Пляж Києва, який розташований на озері Радунка у Дніпровському районі.

Незважаючи на відсутність лежаків, тут є чим зайнятися, окрім плавання. Наприклад, ви зможете взяти напрокат катамаран і вдосталь повеселитися. Найменшим відвідувачам теж буде не нудно – для них тут встановлено атракціони.

Ще одна перевага цього київського пляжу – він розташований неподалік супермаркету.

Якщо бажання виїхати з Києва для вас ключове, радимо вам тихе місце за межами міста. Заворожуюча Пуща-Водиця допоможе забути галасливе місто – лише ліс і тиша.

Цей пляж оснащений тапчанами та кабінками для перевдягання. Також з плюсів – прокат човнів. Єдиний мінус пляжу – у вихідні дні тут людно.

Окрім дніпровських пляжів Києва, є ще один не менш привабливий варіант. Не обов’язково шукати річки і водоймища, аби відпочити від літньої спеки. Прекрасна альтернатива – басейн.

Пляжний клуб «Bora-Bora» розташований у мальовничому місці, звідки видно ліс і Дніпро.

Місце відпочинку відкрито з 10.00 і працює до останнього відвідувача!

Місце, що встигло стати популярним у столиці, – «City Beach Club». Оригінальність зони відпочинку в тому, що вона розташована на даху комплексу «Ocean Plaza», звідки відкривається вид на Київ.

Потрапивши на цей пляж Києва, ви абсолютно забудете про те, що перебуваєте в столиці, а думки про роботу і турботи миттєво вас покинуть. Територія оснащена шезлонгами різної вартості, баром і двома басейнами (дитячим і дорослим).

Ще одне популярне місце відпочинку в Києві – 25-метровий басейн на ВДНГ. На території є шезлонги з парасольками, де можна сховатися від спеки. Також для дітей є окремий басейн – комфортний і безпечний. Тут ви зможете не тільки позасмагати на сонечку і покупатись, а й абсолютно безкоштовно пограти у волейбол.

Ціни на відвідування басейну залежать від дня тижня. Максимальна сума у вихідний день – 150 грн.



