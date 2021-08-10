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Мода 2021: трендовая обувь сезона лето

10.08.2021

Стильная обувь ― главная слабость любой модницы. Особенно летом, когда так и хочется продемонстрировать миру всю свою красоту. Но что делать, если в модных тенденциях ты потеряшка? Какие модели обуви выбрать? Не грусти, а скорее читай наш материал. Редакция STB.UA подобрала самую трендовую обувь сезона лето 2021. Все, чтобы ни один принц на белом коне не проскакал мимо такой красоты. 

моад 2021

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Вьетнамки

Вьетнамки у каждого из нас ассоциируются с пляжным отдыхом. Однако в сезоне лето 2021 этот элемент гардероба дизайнеры слегка изменили. Чтобы быть в тренде, выбирайте модели из кожи или полиуретана. А что? И практично, и красиво!

моад 2021

Острый носок

В прошлых сезонах все модницы щеголяли по улицам в обуви с квадратным носком. Однако в сезоне лето 2021 в моду опять возвращаются остроносые модели. И неважно, какая именно обувь это будет: туфли или босоножки, с переплетами, шнурками или вовсе без ничего. Главное условие ― острый носок.  

моад 2021

Плетеная обувь

Самая актуальная и трендовая обувь сезона лето 2021 ― плетеные сандали, сделанные из жгутов, канатов или веревок. И хотя такая обувь мгновенно отправляет вас на пляж, этим летом можно не стесняться и смело обувать ее на улицах мегаполиса.  

моад 2021

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Обувь с ремешками

Еще один must have сезона лето 2021 ― обувь с ремешками. Дайте волю фантазии. Выбирайте нежные босоножки со множеством переплетов. Единственное условие ― нейтральные тона. Такая обувь прекрасно удлинит ваши ноги и сделает их более изящными. К тому же ремешок с перемычкой прекрасно подчеркнет изящество щиколотки.

моад 2021

Платформа

Да-да, вам не послышалось. Она возвращается на модный Олимп и планирует задержаться на несколько сезонов. Вот только если раньше были актуальны модели с пробковой платформой, то в сезоне лето 2021 стоит отдать предпочтение обуви из атласа, кожи или с анималистическим принтом. 

моад 2021

Kitten heel

Миниатюрный и изящный kitten heel уже успел завоевать популярность среди всех поклонниц мира моды, практически вытеснив высокие шпильки на второй план. Комфортные мюли или лодочки на низком каблуке ― что может быть лучше в современном жарком городе. Тут вам и комфорт, и красота в одном флаконе. 

моад 2021

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