Международный день дружбы: история праздника
30 июля во всем мире празднуется Международный день дружбы. Этот праздник посвящается дружеским отношениям между государствами, национальностями и культурами. Читайте подробности.
Международный день дружбы считается праздником мира, любви, отсутствия границ между национальностями, религиями и политическими интересами. Сегодня это одна из самых молодых международных праздничных дат.
Идея проведения Дня дружбы на официальном уровне была оглашена в Международное десятилетие мира и ненасилия, проводившееся с 2001 по 2010 год. Ее зафиксировали в Декларации и Программе действий. Окончательно праздник утвердили в 2011 году на 65-й сессии Генассамблеи ООН.
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Однако традиция проведения Дня дружбы появилась раньше своего официального установления. Впервые его отпраздновали в Парагвае в 1958 году, после чего обычай позаимствовали и другие страны.
В этот день люди поздравляют друг друга, уделяя особенное внимание своим знакомым и друзьям из других стран.
Редакция STB.UA поздравляет всех читателей с Международным днем дружбы! Пусть между вами и вашими друзьями не будет границ! Цените каждое доброе слово и настоящие искренние взаимоотношения!
Поздравления с Днем друзей
***
Поздравляю с Днем друзей,
С Днем прекрасной дружбы!
Пусть живется веселей,
Ярче, добродушнее!
Повод смех пускай найдёт,
Расцветут улыбки,
Праздник счастье принесет
И добра насыплет!
***
Другом быть не каждый сможет,
Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни сложной,
Будет друг надежный дан.
В Дружбы День международный,
Поздравляем мы друзей.
Тех, кто с нами в дождь и холод,
С кем, мы лучше и сильней.
***
Для чего нам нужен друг?
Потому что, если вдруг
Неожиданно взгрустнется,
Скрасит друг всегда досуг.
Друг поможет и поймет,
Невозможное найдет,
От всего, что угрожает,
Непременно сбережет.
В этот день я всем желаю
Друга верного иметь.
Пусть вам дружба помогает
Трудности преодолеть!