30 июля во всем мире празднуется Международный день дружбы. Этот праздник посвящается дружеским отношениям между государствами, национальностями и культурами. Читайте подробности.

Международный день дружбы считается праздником мира, любви, отсутствия границ между национальностями, религиями и политическими интересами. Сегодня это одна из самых молодых международных праздничных дат.

Идея проведения Дня дружбы на официальном уровне была оглашена в Международное десятилетие мира и ненасилия, проводившееся с 2001 по 2010 год. Ее зафиксировали в Декларации и Программе действий. Окончательно праздник утвердили в 2011 году на 65-й сессии Генассамблеи ООН.

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Однако традиция проведения Дня дружбы появилась раньше своего официального установления. Впервые его отпраздновали в Парагвае в 1958 году, после чего обычай позаимствовали и другие страны.

В этот день люди поздравляют друг друга, уделяя особенное внимание своим знакомым и друзьям из других стран.

Редакция STB.UA поздравляет всех читателей с Международным днем дружбы! Пусть между вами и вашими друзьями не будет границ! Цените каждое доброе слово и настоящие искренние взаимоотношения!

Поздравления с Днем друзей

***

Поздравляю с Днем друзей,

С Днем прекрасной дружбы!

Пусть живется веселей,

Ярче, добродушнее!

Повод смех пускай найдёт,

Расцветут улыбки,

Праздник счастье принесет

И добра насыплет!

***

Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.

В Дружбы День международный,

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем, мы лучше и сильней.

***

Для чего нам нужен друг?

Потому что, если вдруг

Неожиданно взгрустнется,

Скрасит друг всегда досуг.

Друг поможет и поймет,

Невозможное найдет,

От всего, что угрожает,

Непременно сбережет.

В этот день я всем желаю

Друга верного иметь.

Пусть вам дружба помогает

Трудности преодолеть!

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