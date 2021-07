30 липня у всьому світі святкують Міжнародний день дружби. Це свято присвячується дружнім взаєминам між державами, національностями та культурами. Читайте подробиці.

Міжнародний день дружби вважається святом миру, любові, відсутності кордонів між національностями, релігіями та політичними інтересами. Сьогодні це одна з наймолодших міжнародних святкових дат.

Ідею проведення Дня дружби на офіційному рівні було оголошено в Міжнародне десятиріччя миру та ненасильства, що проводилося з 2001 по 2010 рік. Її зафіксували в Декларації та Програмі дій. Остаточно свято затвердили у 2011 році на 65-ій сесії Генасамблеї ООН.

Більше на тему: Коли святкують День хрещення Київської Русі – України

Однак традиція проведення Дня дружби з’явилася раніше за її офіційне установлення. Вперше його відсвяткували в Парагваї в 1958 році, після чого звичай запозичили й інші країни.

Цього дня люди вітають одне одного, приділяючи особливу увагу своїм знайомим та друзям з інших країн.

Редакція STB.UA вітає всіх читачів з Міжнародним днем дружби! Нехай між вами й вашими друзями не буде кордонів! Цінуйте кожне добре слово та справжні щирі взаємини!

***

Люди, дружбою своєю дорожіть

Й одне одного завжди бережіть.

Чим людська наша дружба міцніша,

Тим і жити на білому світі легше.

Дружби день настав міжнародний –

Для душі порив він благородний.

Пам’ятайте: людсье наше братство –

Це вище, найцінніше багатство!

***

З Днем друзів всіх вітаю!

Міцно-міцно обіймаю,

Дякую всім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

***

З Днем дружби тебе вітаю,

Адже дружба найцінніша валюта.

Цінніше за багатства і злата.

Дорожче алмазів і шуби.

Бути другом буває не просто,

Хоча і дуже приємно.

Завжди є сто тем і питань,

Веселі свята, презенти.

Бажаю тобі я сьогодні

Посмішок й радості, щастя.

Більше друзів й здоров’я,

Щоб з ними частіше зустрічатись!

Читайте нас тако у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.