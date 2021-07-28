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Когда празднуют День крещения Киевской Руси – Украины

28.07.2021

28 июля украинцы отмечают День крещения Киевской Руси Украины.  Этот праздник в Украине призван напоминать о значении православных традиций в истории и развитии украинского общества. Как отметят День крещения Киевской Руси Украины в 2020 году – читайте в материале.

День крещения Киевской Руси – Украины был учрежден 25 июля 2008 года, после того, как тогдашний Президент Виктор Ющенко подписал указ «О Дне крещения Киевской Руси – Украины», согласно которому отмечать этот день принято каждый год 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси.

Как отметят День крещения Киевской Руси – Украины в 2020 году

Во Владимирском патриаршем соборе состоятся торжественные богослужения:

27 июля с 17:00 – Всенощное бдение.

28 июля с 09:00 – Литургия.

Богослужение возглавит Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в сослужении епископата и духовенства.

После Литургии (после 11:00) состоится торжественный крестный ход вокруг Владимирского собора.

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