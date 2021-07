28 липня українці відзначають День хрещення Київської Русі – України. Це свято в Україні покликане нагадувати про значення православних традицій в історії та розвитку українського суспільства. Як відзначать День хрещення Київської Русі – України 2020 року – читайте в матеріалі.

День хрещення Київської Русі – України було встановлено 25 липня 2008 року, після того, як тодішній Президент Віктор Ющенко підписав указ «Про День хрещення Київської Русі – України», згідно з яким відзначати це свято прийнято щороку 28 липня, в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі.

