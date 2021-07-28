28 липня українці відзначають День хрещення Київської Русі – України. Це свято в Україні покликане нагадувати про значення православних традицій в історії та розвитку українського суспільства. Як відзначать День хрещення Київської Русі – України 2020 року – читайте в матеріалі.

День хрещення Київської Русі – України було встановлено 25 липня 2008 року, після того, як тодішній Президент Віктор Ющенко підписав указ «Про День хрещення Київської Русі – України», згідно з яким відзначати це свято прийнято щороку 28 липня, в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі.

Як відзначать День хрещення Київської Русі – України 2020 року У Володимирському патріаршому соборі відбудуться урочисті богослужіння: 27 липня з 17:00 – Всенічне бдіння. 28 липня з 09:00 – Літургія. Богослужіння очолить Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет у співслужінні єпископату і духовенства. Після Літургії (після 11:00) від відбудеться урочистий хресний хід навколо Володимирського собору. Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.