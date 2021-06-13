Какой будет новая неделя? Что приготовили звезды всем знакам зодиака? Читайте в гороскопе на неделю с 14 по 20 июня 2021 года от экстрасенсов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

На выходных Овны могут столкнуться со сложным выбором, что на некоторое время введет их в замешательство. Прислушайтесь к своему сердцу. Вся неделя пройдет в заботах и хлопотах. Это поможет отвлечься от душевных переживаний. Не просиживайте свободное время дома, выходите на прогулку или встречу с друзьями.

Гороскоп на неделю — Телец

Хорошая новость порадует вас в начале недели. Более того, вам повезло, как никому другому. На этой неделе вас ждет крупная покупка, победа в споре и даже личностный рост. Не встревайте в конфликты и чужие беседы. Это заберет вашу удачу.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Ваша вторая половинка не понимает вашего отсутствия. Не хватает внимания с вашей стороны, недостаточно любви и нежности. Но вы же не готовы терять любимого человека? Делите ваше время равноценно: 50% посвятите работе, а 50% — своей любви. Иначе рискуете уже с понедельника встать на тропу раскола и прощания.

Гороскоп на неделю — Рак

Все люди совершают ошибки, и даже вы. Может, хватит проявлять эгоизм и время начать признавать свою неправоту? Многие отворачиваются от вас из-за абсолютной уверенности. Погрузитесь в себя и ощутите, где были неправы. В середине недели признание своей вины поможет наладить контакты со многими важными людьми.

Гороскоп на неделю — Лев

В начале недели вас ждет новый проект, но не начинайте его в таком состоянии. Вам крайне необходимо привести здоровье в норму. Отлежитесь дома. Слушайте все рекомендации специалистов и врачей. Забудьте про самоанализ и депрессию, это отнимает силы и энергию. В субботу займитесь чем-то умиротворенным и приятным.

Гороскоп на неделю — Весы

Это будет самая насыщенная неделя за весь год. На вас свалится столько дел и задач, что иногда вы не будете успевать все переварить. Без паники! Ближе к середине недели Весы справятся с волнением и смогут извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. А вот в любовных делах надо быть осторожным и внимательным.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Самое важное начнет происходить ближе к концу недели. Вы справитесь с самим собой и сможете решить много деловых вопросов. Это будет маленькая победа над собой, которая откроет новые грани. Также не позволяйте окружающим давить на вас и указывать на ошибки.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Вам нужно делать акценты на важных вещах. Сейчас для вас главное отыскать гармонию. Да, ваши планы грандиозны и имеют право на жизнь. Но почему же вы всего боитесь? Смело смотрите в будущее, не обращая внимания на лицемеров и завистников.

Гороскоп на неделю — Козерог

Хватит прятаться в тени. Почему бы вам не сделать что-то из ряда вон выходящее? Неделя будет для вас не самой легкой, но вы справитесь. Нормализуйте режим сна, чтобы силы вас не покинули уже в начале недели. Внесите экстрим, например, посетите аттракцион.

Гороскоп на неделю — Водолей

Все то, что вы давно хотели воплотить в жизнь, стоит начать делать прямо сейчас! В середине недели вы сможете решить много финансовых вопросов. Однако нужно быть осторожным, чтобы не заиграться в предпринимателя. Помните: у вас сейчас сложное положение. Распределяйте деньги правильно!

Гороскоп на неделю — Рыбы

Звезды заставят вашу нервную систему бунтовать. Думайте о себе, о своей семье, а не о тех, кто и мизинца вашего не стоит. Начните быть честным и откровенным со своей второй половиной. Не занимайтесь самоанализом, а просто спросите мнение родного человека. Это будет самый честный и объективный ответ.

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