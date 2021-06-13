Яким буде новий тиждень? Що приготували зірки всім знакам зодіаку? Читайте в гороскопі на тиждень з 14 по 20 червня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

На вихідних Овни можуть зіткнутися зі складним вибором, що на деякий час введе їх у стан збентеження. Прислухайтеся до свого серця. Увесь тиждень пройде в турботах і клопотах. Це допоможе відволіктися від душевних переживань. Не просиджуйте вільний час вдома, виходьте на прогулянку або зустріч із друзями.

Гороскоп на тиждень — Телець

Гарна новина порадує вас на початку тижня. Ба більше, вам пощастило, як нікому іншому. На цьому тижні на вас чекає велика покупка, перемога в суперечці і навіть особистісне зростання. Не втручайтеся в конфлікти і чужі розмови. Це забере вашу удачу.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Ваша друга половинка не розуміє вашої відсутності. Бракує уваги з вашого боку, недостатньо любові й ніжності. Але ж ви не готові втрачати кохану людину? Розділіть ваш час рівноцінно: 50% присвятіть роботі, а 50% — своєму коханню. Інакше ризикуєте вже з понеділка стати на стежку розколу і прощання.

Гороскоп на тиждень — Рак

Усі люди роблять помилки, і навіть ви. Може, годі проявляти егоїзм і час почати визнавати свою неправоту? Багато хто відвертається від вас через абсолютну самовпевненість. Зануртесь у себе і відчуєте, де помилялись. У середині тижня визнання своєї провини допоможе налагодити контакти з багатьма важливими людьми.

Гороскоп на тиждень — Лев

На початку тижня на вас чекає новий проєкт, але не починайте його в такому стані. Вам вкрай необхідно привести здоров’я в норму. Полежте вдома. Слухайте всі рекомендації фахівців і лікарів. Забудьте про самоаналіз і депресію, це забирає сили та енергію. У суботу займіться чимось умиротвореним і приємним.

Гороскоп на тиждень — Терези

Це буде найбільш насичений тиждень за весь рік. На вас упаде стільки справ і завдань, що іноді ви не будете встигати все переварити. Без паніки! Ближче до середини тижня Терези впораються з хвилюванням і зможуть узяти максимум користі з ситуації, що склалася. А ось у любовних справах треба бути обережним та уважним.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Найважливіше почне відбуватися ближче до кінця тижня. Ви опануєте себе і зможете вирішити багато ділових питань. Це буде маленька перемога над собою, яка відкриє нові грані. Також не дозволяйте іншим тиснути на вас і вказувати на помилки.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Вам потрібно робити акценти на важливих речах. Зараз для вас головне відшукати гармонію. Так, ваші плани грандіозні і мають право на життя. Та чому ж ви боїтеся? Сміливо дивіться в майбутнє, не звертаючи уваги на лицемірів і заздрісників.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Досить ховатися в тіні. Чому б вам не зробити щось надзвичайне? Тиждень буде для вас не найлегшим, але ви впораєтеся. Нормалізуйте режим сну, щоб сили вас не покинули вже на початку тижня. Внесіть екстрим, наприклад, відвідайте атракціон.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Усе те, що ви давно хотіли втілити в життя, варто почати робити просто зараз! У середині тижня ви зможете вирішити багато фінансових питань. Однак потрібно бути обережним, щоб не загратися в підприємця. Пам’ятайте, у вас зараз складне становище. Розподіляйте гроші правильно!

Гороскоп на тиждень — Риби

Зірки змусять вашу нервову систему бунтувати. Думайте про себе, про свою сім’ю, а не про тих, хто й мізинця вашого не вартий. Почніть бути чесним і відвертим зі своєю другою половиною. Не займайтеся самоаналізом, а просто запитайте думку рідної людини. Це буде найбільш чесна та об’єктивна відповідь.

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