Что приготовили звезды для всех знаков зодиака в понедельник? Читайте гороскоп на 14 июня 2021 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Энергия Овнов будет низкой. Но благодаря тому, что вы будете молчаливы, многое узнаете о себе.

Телец

Важные переживания сейчас происходят у вас внутри. Вскоре вам все станет ясно, и вы подведете важные итоги.

Близнецы

Вам нужно больше времени, чтобы обдумать предложение. Посоветуйтесь с родными. Но не стоит слушать рекомендации подруг.

Рак

Энергия Луны будет вас немного утомлять и вызывать апатию. Все будет занимать больше времени, чем обычно.

Лев

У вас есть гениальные идеи. Партнер поможет вам их реализовать в ближайшее время.

Дева

У Дев волшебный день. Вы стоите на пороге новой жизни. Теперь все возможно.

Весы

Как комфортно вы себя чувствуете в тишине. Только дома может быть так уютно!

Скорпион

Луна дает вам интересные идеи, которые вы вскоре сможете реализовать. Прислушайтесь к сознанию.

Стрелец

В понедельник все особенно хорошо будет получаться рука об руку. Единение — это ваш успех.

Козерог

Меланхолия — подарок вашей душе. Вы чувствуете спокойствие и умиротворение.

Водолей

Все прекрасное будет намного ближе к вам, чем обычно. Звезды также помогают вам изменить несколько важных аспектов в своей жизни.

Рыбы

День будет довольно эмоциональным. Вы неожиданно для себя сможете уверенно и напористо отстаивать свою позицию.

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