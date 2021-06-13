Гороскоп на 14 червня 2021 року
Що приготували зірки для всіх знаків зодіаку в понеділок? Читайте гороскоп на 14 червня 2021 року від екстрасенсів СТБ.
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Овен
Енергія Овнів буде низькою. Та завдяки тому, що ви будете мовчазні, багато дізнаєтеся про себе.
Телець
Важливі переживання зараз відбуваються у вас всередині. Незабаром вам усе стане зрозуміло, і ви підіб’єте важливі підсумки.
Близнюки
Вам потрібно більше часу, щоб обміркувати пропозицію. Порадьтеся з рідними. Однак не варто слухати рекомендації подруг.
Рак
Енергія Місяця вас трохи стомлює і викликає апатію. Усе займатиме більше часу, ніж зазвичай.
Лев
У вас є геніальні ідеї. Партнер допоможе вам їх реалізувати найближчим часом.
Діва
У Дів чарівний день. Ви стоїте на порозі нового життя. Тепер усе можливо.
Терези
Як комфортно ви почуваєтесь у тиші. Тільки вдома може бути так затишно!
Скорпіон
Місяць дає вам цікаві ідеї, які ви незабаром зможете реалізувати. Прислухайтеся до свідомості.
Стрілець
У понеділок усе особливо добре виходитиме пліч-о-пліч. Єднання — це ваш успіх.
Козеріг
Меланхолія — подарунок вашій душі. Ви відчуваєте спокій і гармонію.
Водолій
Усе прекрасне буде набагато ближче до вас, ніж зазвичай. Зірки також допомагають вам змінити кілька важливих аспектів у своєму житті.
Риби
День буде досить емоційним. Ви несподівано для себе зможете впевнено і наполегливо обстоювати свою позицію.