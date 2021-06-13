Що приготували зірки для всіх знаків зодіаку в понеділок? Читайте гороскоп на 14 червня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Енергія Овнів буде низькою. Та завдяки тому, що ви будете мовчазні, багато дізнаєтеся про себе.

Телець

Важливі переживання зараз відбуваються у вас всередині. Незабаром вам усе стане зрозуміло, і ви підіб’єте важливі підсумки.

Близнюки

Вам потрібно більше часу, щоб обміркувати пропозицію. Порадьтеся з рідними. Однак не варто слухати рекомендації подруг.

Рак

Енергія Місяця вас трохи стомлює і викликає апатію. Усе займатиме більше часу, ніж зазвичай.

Лев

У вас є геніальні ідеї. Партнер допоможе вам їх реалізувати найближчим часом.

Діва

У Дів чарівний день. Ви стоїте на порозі нового життя. Тепер усе можливо.

Терези

Як комфортно ви почуваєтесь у тиші. Тільки вдома може бути так затишно!

Скорпіон

Місяць дає вам цікаві ідеї, які ви незабаром зможете реалізувати. Прислухайтеся до свідомості.

Стрілець

У понеділок усе особливо добре виходитиме пліч-о-пліч. Єднання — це ваш успіх.

Козеріг

Меланхолія — ​​подарунок вашій душі. Ви відчуваєте спокій і гармонію.

Водолій

Усе прекрасне буде набагато ближче до вас, ніж зазвичай. Зірки також допомагають вам змінити кілька важливих аспектів у своєму житті.

Риби

День буде досить емоційним. Ви несподівано для себе зможете впевнено і наполегливо обстоювати свою позицію.

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