Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 29 мая 2021 года. Как правильно провести субботу? Узнайте в астрологическом прогнозе на 29 мая 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Звёзды говорят, в этот день к вам может обратиться за помощью совершенно посторонний человек. От того, насколько вы будете благожелательны, зависит в том числе и ваше собственное будущее.

Телец

Пусть этот день пройдет спокойно, призывают звёзды. Займитесь рутиной ― когда-то же к ней надо приступить. Эта суббота станет самым подходящим временем для размеренной и скучной работы.

Близнецы

Вам потребуется усиленная концентрация внимания в этот день. Постарайтесь ничего не упустить, иначе что-то пойдёт не так ― придется долго и мучительно расхлебывать последствия.

Рак

И пусть весь мир подождет ― это как раз про вас 29 мая, говорят звёзды. И рекомендуют вам обратить внимание на себя и свои потребности. Альтруизм пусть посидит в сторонке.

Лев

Вас в этот день могут занимать совершенно посторонние и даже ненужные вещи. Постарайтесь сконцентрироваться на глобальном и не лежите долго в постели.

Дева

Вам может понадобиться чья-то помощь. Смело просите, не ждите, когда все начнет валиться из рук. Вам важно все сделать быстро, чтобы освободить вечер.

Весы

Вам необходимо в этот день посмотреть на ближнего и по возможности помочь ему. Звёзды говорят, такое поведение впоследствии сыграет вам на руку.

Скорпион

Вам пора отдохнуть. Но сделать вы этого не сможете, пока не завершите какое-то мелкое дело. Покопайтесь в памяти ― наверняка найдёте то, что мешает вам расслабиться.

Стрелец

Вам не стоит в этот день брать пример со своего кумира. У вас разные жизни, и повторить все в точности не получится. Посмотрите внутрь себя ― кажется, вы начинаете отдаляться от реальности.

Козерог

В этот день звёзды разрешают вам дать волю эмоциям. Вам нужно от души посмеяться, вдоволь поплакать или получить хорошую порцию адреналина. Как заново родитесь!

Водолей

В эту субботу вас могут подстерегать сплетники и клеветники. Лучше не отвечайте на незнакомые номера и не общайтесь с подозрительными личностями. Потерпите один денёк.

Рыбы

Посвятите этот день семье (или, если ее нет, другим самым близким людям). Вам необходима добрая энергия родных людей. А потом уж можно снова идти в бой.

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