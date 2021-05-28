Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 29 травня 2021 року. Як правильно провести суботу? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 29 травня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Зірки кажуть, у цей день до вас може звернутися по допомогу зовсім стороння людина. Від того, наскільки ви будете доброзичливі, залежить у тому числі й ваше власне майбутнє.

Телець

Нехай цей день пройде спокійно, закликають зірки. Займіться рутиною ― колись же до неї треба братися. Ця субота стане найкращим часом для розміреної і нудної роботи.

Близнюки

Вам буде потрібна посилена концентрація уваги в цей день. Постарайтеся нічого не упустити, інакше щось піде не так ― доведеться довго і болісно розгрібати наслідки.

Рак

І нехай весь світ зачекає ― це якраз про вас 29 травня, кажуть зірки. І рекомендують вам звернути увагу на себе і свої потреби. Альтруїзм нехай посидить осторонь.

Лев

Вас у цей день можуть займати абсолютно сторонні і навіть непотрібні речі. Постарайтеся сконцентруватися на глобальному і не лежіть довго в ліжку.

Діва

Вам може знадобитися чиясь допомога. Сміливо просіть, не чекайте, коли все почне валитися з рук. Вам важливо все зробити швидко, щоб звільнити вечір.

Терези

Вам необхідно в цей день подивитися на ближнього і по можливості допомогти йому. Зірки кажуть, така поведінка згодом зіграє вам на руку.

Скорпіон

Вам час відпочити. Проте зробити ви цього не зможете, поки не буде завершена якась дрібна справа. Порийтеся в пам’яті ― напевно знайдете те, що заважає вам розслабитися.

Стрілець

Вам не варто в цей день брати приклад зі свого кумира. У вас різні життя, і повторити все в точності не вийде. Подивіться всередину себе ― здається, ви починаєте віддалятися від реальності.

Козеріг

У цей день зірки дозволяють вам дати волю емоціям. Вам потрібно від душі посміятися, вволю поплакати або отримати добрячу порцію адреналіну. Ніби наново народитесь!

Водолій

Цієї суботи на вас можуть чатувати пліткарі й наклепники. Краще не відповідайте на незнайомі номери і не спілкуйтеся з підозрілими особами.

Риби

Присвятіть цей день родині (або, якщо її немає, іншим найближчим людям). Вам необхідна добра енергія рідних людей. А потім уже можна знову йти в бій.

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