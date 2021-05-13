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Агрессивное поведение ребенка в школе: советы Дмитрия Карпачева

13.05.2021

Агрессивное поведение ребенка всегда пугает родителей. Вдвойне хуже, если чадо проявляет злость и агрессию в школе. Так случилось с одной из участниц психологического реалити «Супермама», Натальей. Ее сын находится на на домашнем обучении, ведь не совсем корректно вел себя в школе. Но правильно ли такое решение? В каких случаях дети должны учиться дома? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Все детали читайте в материале. 

супермама

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Когда участницы были в гостях у высокодуховной мамы Натальи, они узнали, что ее сын сейчас находится на домашнем обучении. А все из-за того, что в школе мальчик вел себя несколько агрессивно. Он мог закатывать страшные истерики и материться. Под давлением родителей учеников Наталье пришлось перевести его на домашнее обучение. 

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии во время личной встречи с Натальей высказал сомнение в правильности такого решения.  

«Перевести на домашнее обучение ребенка в такой ситуации это просто замять проблему. В подобных случаях родители должны сразу же вести ребенка к детскому психологу и разбираться в причинах такого агрессивного поведения. Обычно так случается, если ребенок чувствует сильное психологическое давление в семье. Когда ему дискомфортно». 

супермама

Дмитрий Карпачев предположил, что такое поведение сына — не неврологические нарушения, а педагогическая запущенность. Он посоветовал Наталье учить ребенка контролировать свои эмоции. Ведь человек должен уметь жить в некоторых рамках. 

«Если ребенок не хочет учиться пусть не учится. Но сидеть в классе, когда идет урок, он должен. Есть правила, и ребенок должен их придерживаться. В противном случае это может привести к некоторым проблемам с законом. Например: «Я просто захотел эту девушку. Ну и что, что мы были не знакомы. Я просто захотел». 

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Больше советов по воспитанию детей смотрите в психологичеком реалити  «Супермама».  

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