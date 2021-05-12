Как благополучно провести 13 мая — знают звезды. Читайте гороскоп на этот день и будьте уверены в своем успехе. Подробнее — в астрологическом прогнозе на 13 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Вы начнете день немного уставшим. Это связано с Луной, которая будет забирать все силы.

Телец

Вы должны пойти на компромисс. Это единственный способ продвинуться вперед.

Близнецы

Вы можете доверять своей интуиции. Составьте список того, что вы хотели бы изменить в своей жизни в ближайшем будущем.

Рак

Все происходит по вашему желанию. Поэтому задавайте планку как можно выше.

Лев

Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, действуйте. Попробуйте наверстать упущенное, позвоните старым знакомым.

Дева

Девы, составьте список того, что вы хотели бы изменить или улучшить в своей жизни. Действовать по плану намного легче.

Весы

Вам необходимо преодолеть несколько препятствий. Но вы 100% сможете сделать это. Получите доброе и напутственное слово от родных ― и вперед.

Скорпион

Вы с нетерпением ждете вечера и точно знаете, чего хотите. У других нет шансов испортить ваше настроение.

Стрелец

Энергия Луны способствует новому началу. И если вы хотите бросить курить, вам следует начать прямо сейчас.

Козерог

Ваша задача на четверг — помогать. Это может начаться с соседа, которому нужна поддержка, и закончиться пожертвованием на доброе дело.

Водолей

Время от времени вам нужно немного побыть наедине с собой. Побалуйте себя этим.

Рыбы

Вам нужно больше терпения. Кроме того, уделите больше внимания своему здоровью.

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