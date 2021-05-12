Як благополучно провести 13 травня — знають зірки. Читайте гороскоп на цей день і будьте впевнені у своєму успіху. Детальніше — в астрологічному прогнозі на 13 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви почнете день трохи втомленим. Це пов’язано з Місяцем, який забиратиме всі сили.

Телець

Ви повинні піти на компроміс. Це єдиний спосіб просунутися вперед.

Близнюки

Ви можете довіряти своїй інтуїції. Складіть список того, що ви хотіли б змінити у своєму житті в найближчому майбутньому.

Рак

Усе відбувається за вашим бажанням. Тому ставте планку якомога вище.

Лев

Якщо ви хочете щось змінити у своєму житті, дійте. Спробуйте надолужити згаяне, зателефонуйте старим знайомим.

Діва

Діви, складіть список того, що ви хотіли б змінити або поліпшити у своєму житті. Діяти за планом набагато легше.

Терези

Вам необхідно подолати кілька перешкод. Та ви 100% зможете зробити це. Отримайте добре і напутнє слово від рідних ― і вперед.

Скорпіон

Ви з нетерпінням чекаєте вечора і точно знаєте, чого хочете. В інших немає шансів зіпсувати ваш настрій.

Стрілець

Енергія Місяця сприяє новому початку. І якщо ви хочете кинути курити, вам варто почати просто зараз.

Козеріг

Ваше завдання на четвер — допомагати. Це може початися з сусіда, якому потрібна підтримка, і закінчитися пожертвуванням на добру справу.

Водолій

Час від часу вам потрібно трохи побути наодинці з собою. Побалуйте себе цим.

Риби

Вам потрібно більше терпіння. Крім того, приділіть більше уваги своєму здоров’ю.

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