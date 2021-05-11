Читайте гороскоп на 12 мая 2021 года, чтобы знать, что же сулят звезды всем знакам зодиака. Как провести день? Куда направить основные силы? А кому уделить время родным?

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Овен

Что бы вы ни делали, не торопитесь. Принимайте все решения взвешенно и рассудительно.

Телец

Тельцы, сосредоточьтесь в основном на деятельности, требующей немного воображения. Вы довольно креативны, поэтому флаг в руки и вперед.

Близнецы

Позаботьтесь о своем физическом благополучии. А также вы можете получить несколько полезных советов от друзей. Ими можно смело воспользоваться.

Рак

Раки чувствительны, но при этом не теряют ясного видения реальности. Ваше суждение сильнее, чем когда-либо. Поэтому деловые переговоры можно не переносить.

Лев

Пока Львы могут спокойно работать, они добьются хороших результатов. Поэтому не позволяйте обстоятельствам вносить диссонанс в ваш распорядок дня.

Дева

Девы непобедимы в творческом плане. Но когда дело касается фактов, нужно быть осторожным, чтобы не ошибиться и не наговорить лишнего. Вы же умеете хранить секреты?

Весы

Вы в среду будете очень счастливы. Лунные силы делают вас чувствительными и открытыми для всех космических чудес. Ждите приятных известий.

Скорпион

Уделите время родным и близким. Проведите вечер в кругу семьи. Достаньте старые альбомы.

Стрелец

Вы очень идеалистичны и хотите сделать мир лучше. Это совсем непросто. Сейчас важнее достичь своих целей.

Козерог

Не торопитесь. Только тогда ваша творческая энергия сможет беспрепятственно увеличиваться и помогать в работе. А спешка еще никому не принесла пользы.

Водолей

В воздухе витает что-то прекрасное, а вы можете это почувствовать. Позвольте себе удивиться!

Рыбы

Рыбы влюбляются еще больше. Ваш партнер вдохновляет вас. Однако вы давно вместе, и пора влюбить в себя заново и его. Действуйте!

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