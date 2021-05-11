Читайте гороскоп на 12 травня 2021 року, аби знати, що ж обіцяють зірки всім знакам зодіаку. Як провести день? Куди спрямувати основні сили? А кому приділити час рідним?

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Овен

Хоч би що ви робили, не поспішайте. Ухвалюйте всі рішення виважено і розсудливо.

Телець

Тельці, зосередьтеся переважно на діяльності, що потребує трохи уяви. Ви досить креативні, тому прапор у руки і вперед.

Близнюки

Подбайте про своє фізичне благополуччя. А також ви можете отримати кілька корисних порад від друзів. Ними можна сміливо скористатися.

Рак

Раки чутливі, але при цьому не втрачають ясного бачення реальності. Ваше судження сильніше, ніж будь-коли. Тому ділові переговори можна не переносити.

Лев

Поки Леви можуть спокійно працювати, вони досягнуть хороших результатів. Тому не дозволяйте обставинам вносити дисонанс у ваш розпорядок дня.

Діва

Діви непереможні у творчому плані. Але коли справа стосується фактів, потрібно бути обережним, щоб не помилитися і не наговорити зайвого. Ви ж умієте зберігати секрети?

Терези

Ви в середу будете дуже щасливими. Місячні сили роблять вас чутливими і відкритими для всіх космічних чудес. Чекайте приємних звісток.

Скорпіон

Приділіть час рідним і близьким. Проведіть вечір у сімейному колі. Дістаньте старі альбоми.

Стрілець

Ви дуже ідеалістичні і хочете зробити світ кращим. Це зовсім непросто. Зараз важливіше досягти своїх цілей.

Козеріг

Не поспішайте. Тільки тоді ваша творча енергія зможе безперешкодно збільшуватися і допомагати в роботі. А поспіх ще нікому не приніс користі.

Водолій

У повітрі витає щось прекрасне, а ви можете це відчути. Дозвольте собі здивуватися!

Риби

Риби закохуються ще більше. Ваш партнер надихає вас. Однак ви давно разом, і час закохати в себе наново і його. Дійте!

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