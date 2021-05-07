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9 Мая: открытки и поздравления

07.05.2021

9 мая 2021 года, отмечается 76-й День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Каждый год этот праздник вызывает радость, грустные воспоминания и гордость. Поздравления в открытках на 9 Мая, которые мы собрали, пригодятся для того, чтобы поздравить ветеранов, детей войны или просто близких и друзей, которые ценят и помнят этот день. Отправьте стихи, открытки или поздравления с 9 Мая близким людям, ведь мир так важен, и этот праздник в очередной раз об этом напоминает.

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