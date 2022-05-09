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9 Травня: листівки та привітання

09.05.2022

9 травня 2021 року відзначається 77-й День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Щороку це свято викликає радість, сумні спогади та гордість. Вітання в листівках на 9 травня, які ми зібрали, стануть у нагоді, щоб привітати ветеранів, дітей війни або просто близьких і друзів, які цінують і пам’ятають цей день. Надішліть вірші, листівки або привітання з 9 травня близьким людям, адже мир так важливий, і це свято черговий раз про це нагадує.

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