Привітання на День матері в прозі

Привітайте свою маму в це світле свято Дня матері за допомогою красивих слів. Кожній мамі буде приємно почути їх від своєї дитини. Обирайте найгарніші привітання до Дня Матері та зробіть їй такий подарунок.

Більше на тему: Картинки на День матері: привітання для мами

***

Від душі вітаю з цим чудовим і світлим святом, з Днем матері. Бажаю безмежного щастя і щирої радості, взаєморозуміння з дітками і довірчих відносин, міцної сім’ї і радісної атмосфери в домі.

***

Мамочко, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Дякую тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти сама добра, ласкава, мила, мудра матуся на світі. Я дуже люблю тебе!

***

Вітаю з одним із самих ніжних свят — днем матері! Бажаю кожній жінці, яка гідна називатися гордим словом — мама, величезного щастя. Щоб ласкаві очі світилися добротою і гордістю за своїх дітей. Щоб радість і легкість супроводжували і надихали. Будьте найулюбленішими, найнеобхіднішими та найціннішими!

***

З Днем Матері! Від душі бажаю щастя, миру, достатку, натхнення, терпіння, здоров’я та любові. Нехай милі діти завжди будуть гордістю, радістю, світлом удачі для мами, нехай кожен день твоєї сім’ї дарує свято і гарний настрій!

***

З Днем Матері! Бажаю кожен день зустрічати з доброю посмішкою і яскравою мрією, світлою надією і невтомним натхненням. Нехай діти люблять, цінують, обіймають, цілують, радують і дарують цілий світ чудес і захоплення. Бажаю добробуту в родині та істинної гордості за своїх дітей!

***

Мамочка рідна, в ту мить, коли ти притиснула мене вперше до себе, я відчула першу теплоту і турботу. Я зберігаю ці почуття і ділюся з близькими, а значить, в кожному є твоя частинка. Здоров’я тобі та материнської гордості. З Днем Матері!

***

Твоє свято, матуся, настало, і всі ми радіємо від того, що ти у нас є – така добра, мила, найкрасивіша, найрідніша. Залишайся такою ще 100 років, адже так чудово бути маминими дітьми!

***

Дорога матуся! Чи тепло ти одяглася сьогодні, чи розігріла ти обід, чи є у тебе гроші на проїзд? Тепер моя черга піклуватися про тебе, влаштовувати свята і дарувати радість не тільки в День Народження! Ти найкраща!

***

Зі святом, мамочка! Найголовніше, що хочу побажати – здоров’я, як сталь, і щастя, як води в морі. Ну, а до всього цього нехай прилучиться й успіх, щастя і добробут, а гроші завжди нехай водяться в кишенях і гаманці!

***

Мамочка, рідна, Вітаю! Весь світ нашої сім’ї тримається на тобі. Тому «нехай завжди буде мама» – наш сімейний девіз! Здоров’я тобі, мамо, весни в серці та душевної рівноваги! Люблю тебе, пишаюся тобою і мрію бути на тебе схожою.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ