Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 29 апреля 2021 года. Как правильно провести четверг? Узнайте в астрологическом прогнозе на 29 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Звезды советуют: проявите себя. Пришло время отстаивать то, что вы считаете правильным. Постарайтесь сохранять самообладание, но идите до конца. Формулируйте мысли четко и лаконично, аргументируйте свою позицию и применяйте все известные навыки успешной коммуникации. Это день, когда нужно показать свою непреклонность.

Телец

Тельцы достигнут максимальной харизмы. Кажется, вы способны влиять на других людей. Не бойтесь быть лидером, ведь в четверг вы можете с легкостью достигнуть желаемого. Кстати, это благоприятный день для силовых тренировок.

Близнецы

Будьте бдительны: не все так, как вам кажется. Велика вероятность, что вокруг вас таятся секреты или даже плетутся интриги. Не стесняйтесь задавать много уточняющих вопросов, докапывайтесь до истины и прислушивайтесь к своей интуиции.

Рак

Уделите время всем, кому не хватало вашего внимания. Не рекомендуется планировать какие-либо дела на вечер. Лучшее, что вы можете сделать, — напомнить близким о своей любви и благодарности. Помните: важно не количество внимания, а его качество. Будьте открыты, честны и заботливы.

Лев

Кажется, пора избавиться от того, что вы отложили в долгий ящик. Закончите все старые дела, избавьтесь от ненужного и перестаньте оттягивать неизбежные неприятные разговоры. Пришло время очистить пространство вокруг себя. Не тяните за собой прошлое, ведь на пути к светлому будущему без него точно будет легче.

Дева

Девам необходимо сфокусироваться на хорошем. Даже если дела идут не так, как вам хотелось бы, постарайтесь не погрязнуть в негативных мыслях. Все, что вы делаете сейчас, имеет смысл. Двигайтесь дальше, не сдавайтесь и будьте уверены в том, что светлая полоса уже совсем близко.

Весы

Весы в четверг будут способны притянуть к себе все, что захотят. Однако будьте аккуратны с этим даром: постарайтесь в течение дня думать лишь о том, чего вы действительно желаете. Пора включить позитивное мышление, радоваться мелочам, мечтать и визуализировать. Не пытайтесь быть слишком серьезными и отнеситесь к этому, как к игре.

Скорпион

Скорпионы хороши в конструктивной критике, аргументации и спорах. Однако помните, что для эффективной коммуникации необходимо сначала похвалить собеседника и указать на его сильные стороны. Не забывайте проявлять чуткость, благодарите и учитесь подбирать точные слова для выражения своих эмоций.

Стрелец

Не гонитесь за двумя зайцами. Сейчас не лучшее время для многозадачности. Установите приоритеты и не сходите с дистанции. Иногда для достижения цели необходимо отложить все остальное. Работайте усердно, не отвлекайтесь и не забывайте качественно восстанавливаться.

Козерог

Это тот день, который нужно просто прожить. Звезды советуют вам не вмешиваться в течение событий. Отпустите контроль, не прикладывайте лишних усилий и получайте удовольствие от сменяющейся картины действительности. Редкий случай, когда можно пустить все на самотек (но будьте аккуратны, это сработает только в четверг).

Водолей

Водолеи полны творческой энергии. Не сдерживайте свои порывы, радуйтесь любым нестандартным решениям. Держите поблизости блокнот и ручку: записывайте все, что приходит в голову. Идеи, которые посетят вас в четверг, пригодятся в самом ближайшем будущем.

Рыбы

Кажется, вы способны видеть людей насквозь. Вы с легкостью сможете отличать факты от гипотез и правду от лжи. Вы вступаете в новую фазу жизни, поэтому закладывайте правильный фундамент из честности, ясности и уверенности. Это благоприятный день для поиска новых контактов, не упускайте эту возможность.

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