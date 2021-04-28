Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 29 квітня 2021 року. Як правильно провести четвер? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 29 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Зірки радять: проявіть себе. Настав час обстоювати те, що ви вважаєте правильним. Постарайтеся тримати себе в руках, але йдіть до кінця. Формулюйте думки чітко і лаконічно, аргументуйте свою позицію і застосовуйте всі відомі навички успішної комунікації. Це день, коли потрібно показати свою непохитність.

Телець

Тельці в четвер досягнуть максимальної харизми. Здається, ви здатні впливати на інших людей. Не бійтеся бути лідером, адже ви можете з легкістю досягти бажаного. До речі, це сприятливий день для силових тренувань.

Близнюки

Будьте пильні: не все так, як вам здається. Велика ймовірність, що навколо вас таяться секрети або навіть плетуться інтриги. Не соромтеся ставити багато уточнювальних запитань, докопуватися до істини і прислухатися до своєї інтуїції.

Рак

Приділіть час усім, кому не вистачало вашої уваги. Не рекомендується планувати жодних справ на вечір. Найкраще, що ви можете зробити, ― нагадати близьким про свою любов і вдячність. Пам’ятайте: важлива не кількість уваги, а її якість. Будьте відкриті, чесні і дбайливі.

Лев

Здається, час позбутися того, що ви відклали в довгу шухляду. Закінчіть усі старі справи, позбудьтеся від непотрібного і перестаньте відтягувати неминучі неприємні розмови. Настав час очистити простір навколо себе. Не тягніть за собою минуле, адже на шляху до світлого майбутнього без нього точно буде легше.

Діва

Дівам необхідно сфокусуватися на хорошому. Навіть якщо справи йдуть не так, як вам хотілося б, постарайтеся не загрузнути в негативних думках. Усе, що ви робите зараз, має сенс. Рухайтеся далі, не здавайтеся і будьте впевнені в тому, що світла смуга вже зовсім близько.

Терези

Терези в четвер будуть здатні притягнути до себе все, що захочуть. Однак будьте обережні з цим даром: постарайтеся протягом дня думати лише про те, чого ви справді хочете. Час увімкнути позитивне мислення, радіти дрібницям, мріяти і візуалізувати. Не намагайтеся бути занадто серйозними і поставтеся до цього, як до гри.

Скорпіон

Скорпіони вправні в конструктивній критиці, аргументації і суперечках. Однак пам’ятайте, що для ефективної комунікації необхідно спочатку похвалити співрозмовника і вказати на його сильні сторони. Не забувайте проявляти чуйність, дякуйте і вчіться добирати точні слова для вираження своїх емоцій.

Стрілець

Не женіться за двома зайцями. Зараз не найкращий час для багатозадачності. Розставте пріоритети і не сходьте з дистанції. Іноді для досягнення мети необхідно відкласти все інше. Працюйте старанно, не відволікайтеся і не забувайте якісно відновлюватися.

Козеріг

Це той день, який треба просто прожити. Зірки радять вам не втручатися в перебіг подій. Відпустіть контроль, не докладайте зайвих зусиль і отримуйте задоволення від змін картини дійсності. Рідкісний випадок, коли можна пустити все на самоплив (але будьте обережні, це спрацює тільки в четвер).

Водолій

Водолії сповнені творчої енергії. Не стримуйте своїх поривів, радійте будь-яким нестандартним рішенням. Тримайте поблизу блокнот і ручку: записуйте все, що спадає на думку. Ідеї, які навідають вас, стануть у пригоді в найближчому майбутньому.

Риби

Здається, ви здатні бачити людей наскрізь. Ви легко зможете відрізняти факти від гіпотез і правду від брехні. Ви вступаєте в нову фазу життя, тому закладайте правильний фундамент із чесності, ясності і впевненості. Це сприятливий день для пошуку нових контактів, не втрачайте цієї можливості.

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