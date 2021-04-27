Апрель 2021 года обещает быть максимально романтичным. Каждый знак зодиака сможет воплотить в жизнь свою идеальную модель отношений или семьи. Но для этого нужно правильно совершать обмен энергией. Читайте любовный гороскоп на апрель 2021 года для каждого знака зодиака от дважды победителя мистического проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Овны

Начало месяца порадует одиноких Овнов романтическими знакомствами. Но торопить события не стоит. Есть большая вероятность, что ваш напор оттолкнет потенциального партнёра.

Тельцы

Апрель сулит семейным представителям знака идиллию в сфере личных отношений. Тельцам, как никогда, будет легко найти общий язык со своей половинкой. Самое время поговорить по душам и обсудить спорные вопросы.

Близнецы

В этот период Близнецы будут склонны к поспешным выводам о людях и обстоятельствах. Но в плане личной жизни звезды советуют одиноким представителям знака избегать категоричности. Человек, который с первого взгляда не вызвал у вас интереса, в дальнейшем может оказаться вашей судьбой.

Раки

Апрель для семейных Раков ― прекрасный период, чтобы стать ещё ближе с партнёром и вывести свои отношения на новый уровень. А потому, если у вас с любимым человеком давно назревает разговор на эту тему, не стоит его откладывать.

Львы

В этот период многим Львам отношения с любимым человеком могут показаться пресными и лишенными авантюры. Но прежде чем обвинять в этом партнёра, стоит самому проявить инициативу и устроить, скажем, спонтанное путешествие. Поверьте, любимый человек тут же решится на ответный шаг.

Девы

Апрель сулит одиноким Девам судьбоносные знакомства. Многие представители знака в этом месяце кардинально изменят свою личную жизнь. Главное ― прислушиваться к своей интуиции. Именно она поможет избежать ошибок.

Весы

В апреле Весы окажутся в центре внимания противоположного пола. И если тем, чьё сердце свободно, такая ситуация сулит череду свиданий, то семейным представителям знака стоит быть осторожнее. Звёзды не советуют лишний раз провоцировать ревность партнера ― возможны серьезные конфликты.

Скорпионы

Звёзды советуют семейным Скорпионам в этом месяце быть сдержаннее в плане замечаний в адрес любимого человека. Сейчас ваша половинка может воспринимать критику близко к сердцу, обижаясь даже по пустякам.

Стрельцы

В этот период Стрельцы ещё раз убедятся, что их половинка ― надёжное плечо, на которое можно положиться. Так как именно помощь и советы любимого человека помогут представителям знака обойти стороной многие трудности.

Козероги

В апреле Козерогам о себе могут напомнить бывшие отношения. Но как бы ни хотелось во второй раз «войти в ту же реку», результат, скорее всего, может принести ещё больше разочарований, чем в первый раз. А потому будьте осторожнее.

Водолеи

В этот период звёзды сулят семейным Водолеям романтику. Вполне вероятно, что партнёр порадует вас приятным сюрпризом или подарком, о котором вы давно мечтали.

Рыбы

Звёзды советуют одиноким сердцам чаще выходить в свет. В апреле есть большая вероятность найти свою судьбу. А потому самое время выйти ей навстречу.

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