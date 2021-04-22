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Гороскоп на 23 апреля 2021 года

22.04.2021

Читайте гороскоп на 23 апреля 2021 года и будьте уверены в своем дне. Как правильно распределить дела? Как и где провести вечер? Больше — в астрологическом прогнозе на 23 апреля.

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Овен 

Вам нужно терпение при назначении встреч. Вы испытываете нехватку времени, ведь некоторые вещи откладываются и переносятся на неопределенный срок.

Телец 

У вас впереди хороший день. Поручительства, встречи, переговоры, — все работает как часы, но вы почему-то в напряжении.

Близнецы

Звезды хотят, чтобы вы с кем-то встречались и что-то делали вместе. Звоните прямо сейчас своей пассии! Говорите о чувствах.

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Рак 

В пятницу будет чем заняться. Вас ждет много работы. Вы не знаете, что делать в первую очередь. Обзаведитесь планером.

Лев

Иногда приходится идти на компромисс, это не страшно. Осознайте, что вы не всегда правы и можете до конца отстаивать свои личные интересы.

Дева 

У вас очень благоприятные звезды, поэтому этот день будет для вас вполне удачным. Пользуйтесь всеми рисками. Они оправдают себя.

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Весы 

Вы не затрудняетесь подобрать слова. Вы быстро вступаете в разговор даже с совершенно незнакомыми людьми. Поэтому научитесь уже пользоваться своей коммуникабельностью в благих и разумных целях.

Скорпион 

Климат заметно изменился. Вас это бодрит, но со временем можете переборщить с энергией. Не растрачивайте ее попусту. 

Стрелец 

Теперь вы должны установить ограничения. Не дайте себя обмануть или кому-то пользоваться вами. Научитесь выстраивать границы.

Козерог

Пока другие все еще пытаются найти свой путь в повседневной жизни, вы приступаете к действиям. Это еще раз показывает, что с вами нужно считаться.

Водолей 

У вас все под контролем. Где же тогда готовые креативные предложения? Попробуйте сами проявить инициативу.

Рыбы 

У вас очень хорошее настроение, и в конечном итоге все работает на вашу пользу. Пора просить о повышении заработной платы. 

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