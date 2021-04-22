Гороскоп на 23 квітня 2021 року
Читайте гороскоп на 23 квітня 2021 року і будьте впевнені у своєму майбутньому. Як правильно розподілити справи? Як і де провести вечір? Більше — в астрологічному прогнозі на 23 квітня.
Овен
Вам потрібне терпіння при призначенні зустрічей. Ви відчуваєте брак часу, адже деякі речі відкладаються і переносяться на невизначений термін.
Телець
У вас попереду хороший день. Доручення, зустрічі, переговори, — усе працює як годинник, але ви чомусь у напрузі.
Близнюки
Зірки хочуть, щоб ви з кимось зустрічалися і щось робили разом. Телефонуйте просто зараз своїй пасії! Говоріть про почуття.
Рак
У п’ятницю буде чим зайнятися. Вас чекає багато роботи. Ви не знаєте, що робити в першу чергу. Заведіть собі планер.
Лев
Іноді доводиться йти на компроміс, це не страшно. Усвідомте, що ви не завжди маєте рацію і можете до кінця обстоювати свої особисті інтереси.
Діва
У вас дуже сприятливі зірки, тому цей день буде для вас цілком вдалим. Користуйтеся всіма ризиками. Вони виправдають себе.
Терези
Вам неважко підібрати слова. Ви швидко вступаєте в розмову навіть з абсолютно незнайомими людьми. Тому навчіться вже користуватися своєю комунікабельністю в благих і розумних цілях.
Скорпіон
Клімат помітно змінився. Вас це бадьорить, але з часом можете переборщити з енергією. Не витрачайте її даремно.
Стрілець
Тепер ви повинні встановити обмеження. Не дайте себе обдурити або комусь користуватися вами. Навчіться вибудовувати кордони.
Козеріг
Поки інші все ще намагаються знайти свій шлях у повсякденному житті, ви беретеся до дії. Це ще раз показує, що з вами потрібно рахуватися.
Водолій
У вас усе під контролем. Де ж тоді готові креативні пропозиції? Спробуйте самі проявити ініціативу.
Риби
У вас дуже гарний настрій, і в кінцевому підсумку все працює на вашу користь. Час просити про підвищення заробітної плати.
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